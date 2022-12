En España y Emiratos esperan a este joven bumangués, talento de la biología

Mario David Parra Martínez es un joven bumangués de 16 años que consiguió el primer lugar en la edición más reciente de la Olimpiada Nacional de Biología, realizada a finales de octubre en Bogotá.

Ese resultado le garantizó a Mario David, quien hace unas semanas se graduó de bachillerato de la Fundación Colegio UIS, su participación en dos eventos: las olimpiadas iberoamericanas e internacionales de Biología, que se llevarán a cabo en España y Emiratos Árabes Unidos, respectivamente.

Con la mirada fija en su biblioteca, Mario David repasa cada uno de los momentos que lo han acercado a las ciencias. Esa búsqueda lo llevó a pensar en un objeto que ya no encuentra en ese salón: un cartel grande y multicolor con la estructura del sistema digestivo; un regalo que le dio su papá hace más de 10 años.

Desde entonces, Mario David se ha hecho todo tipo de preguntas sobre la composición del cuerpo humano, las funciones de los órganos y, más recientemente, ¿cómo puede aportar, en algún momento, al tratamiento de enfermedades degenerativas como el párkinson, que ha afectado a personas de su círculo cercano? La cuota inicial para responder esa inquietud espera tenerla cuando comience sus estudios en medicina, el próximo año.

“Me interesa la investigación acerca del cuerpo humano”, resume Mario David, quien gracias a una alta calificación en la prueba Icfes fue admitido en tres prestigiosas universidades del país; dos de ellas ubicadas en Bogotá y otra en su ciudad natal. “Aún no sé cuál elegir”, dice Mario David entre risas.

En sus años de colegio, Mario David cultivó la curiosidad en diferentes áreas del conocimiento, aunque siempre siguió de cerca la anatomía humana. Después de clases, recuerda Mario David, combinaba sus tardes entre partidos de fútbol con amigos, que le costaron fracturas en ambos brazos, y ver programas de ciencia. Estos últimos lo llevaron consultar más información en libros y a través de internet. Así fue como empezó a descubrir que frases reiteradas sobre algunos órganos del cuerpo humano no eran ciertas. “Entendí que era falsa esa idea de que el ser humano sólo se usa el 10% del cerebro, entre otras cosas”, dice Mario David.

De esa formación académica le quedó una premisa: “Todo tema, por más sencillo que parezca, se puede abordar desde la ciencia”, comenta el joven.

La música

A simple vista, cualquiera podría pensar que Mario David está obsesionado con la ciencia y que las preguntas de investigación y los laboratorios son lugares comunes en su día a día. Sin embargo, hay otra pasión que se ha colado en su cotidianidad y que incluso se ha sobrepuesto a la ciencia en momentos clave.

Finalizado el cuarto día de pruebas de las olimpiadas en Bogotá, Mario David regresó a Bucaramanga afanado de cumplir con una cita: su participación en el festival de música de su colegio. Él quería interpretar en su piano la canción ‘Merry Go Round of Life’ de la película ‘Castillo ambulante’ y, además, acompañar a la banda musical del colegio en la presentación de cierre del evento. Mario David se había preparado durante meses para interpretar esas piezas musicales y la jornada de premiación de las olimpiadas pasó a un segundo plano. “Viajé el día antes de la ceremonia de reconocimientos. Pensaba en cumplir y estar a tiempo para el evento de mi colegio. Desde hace mucho quería interpretar esa canción”, dice Mario David. Esa es la razón por la que al consultar la página de resultados de las olimpiadas no aparece Mario David en la foto oficial del podio de premiados, aunque sí en el primer lugar en la lista de ganadores.

“Al día siguiente de la presentación tenía muchas llamadas, no había revisado el teléfono. Estaba cansado por el viaje” dice Mario David y agrega: “aún tenía sueño cuando me explicaron que había ganado las olimpiadas. Sabía que era muy difícil lograrlo, pero lo conseguí”.

Mientras disfruta de sus vacaciones junto a su familia, Mario David piensa una que otra vez en ese reconocimiento y en los retos que trae consigo. “Al inicio pensé en la responsabilidad de representar a Colombia frente otros países como Alemania, Japón, España, y lo que eso significa”, admite Mario David, quien dice estar preparado para las próximas pruebas que según le han anticipado serán entre abril y junio de 2023.