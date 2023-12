En estos cinco lugares, Bucaramanga les brinda apoyo a los migrantes

1. Centro Intégrate

2. Migración Colombia

3. La ‘CASA’.

Y no podemos olvidar la ‘CASA’, que es la sigla de Centro de Atención Solidaria y de Apoyo, en donde se prestan servicios a la población que llega a Bucaramanga. Es un lugar en donde estas personas reciben respaldo psicológico y orientación en temas de salud y de educación.

4. ‘Entre dos tierras’

Y en el marco de la alianza establecida con la fundación ‘Entre dos tierras’ y como parte de los servicios ofrecidos por instituciones que tienen convenio oficiales para la atención de esta población, se han entregado miles de porciones de comida; alimentos que se sirven en dos horarios: de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 11:30 a.m. a 3:00 p.m.