Los santandereanos que están en contra de los bloqueos y del vandalismo desatado en medio del Paro Nacional se movilizaron esta mañana por las calles de Bucaramanga.

“Vamos a decirle no más a los bloqueos, no más a la destrucción, no más al vandalismo y no más a los hurtos. ¡Estamos cansados de tanto caos! Por favor, no dejemos la Ciudad Bonita a la deriva”, señaló Álvaro Yáñez, uno de los ciudadanos que participó en la jornada.

Le mostramos en fotos como transcurrió la jornada.