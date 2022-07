‘En jaque’ potabilidad del agua, por mercurio en el río Suratá

La aparición de mercurio en aguas del río Suratá, principal fuente de abastecimiento para el área metropolitana, ya no se debe tratar como un hecho aislado que ocurrió por una situación puntual. Para el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, este problema de contaminación se debe mirar como un fenómeno que además de estar causando serios daños ambientales, también está afectando la potabilidad del agua.

La empresa, con un robusto sistema, ha evitado que los habitantes del territorio metropolitano abramos la llave y consumamos agua contaminada con metales pesados altamente nocivos para la salud humana. Sin embargo, a la fecha, no hay nadie que dé respuesta a lo que puede estar sucediendo con las comunidades que se encuentran a lo largo de la quebrada La Baja y de los ríos Vetas y Suratá, que están conectadas a la cuenca hídrica que nace en el Páramo de Santurbán, que es la zona donde se concentra la actividad ilegal de extracción de oro.

El exceso de mercurio en aguas del río Suratá se ha dicho en reiteradas ocasiones, Vanguardia lo ha denunciado, pero tal y como se ha podido confirmar, las autoridades ni siquiera han indagado el tráfico oculto de esta sustancia química y otros productos, que se consiguen a través de una red ilegal en Bucaramanga. En la capital santandereana, usted puede comprar un kilo de mercurio, envasado, por $650.000 y no pasa nada, hay impunidad total.

En la tarde del jueves, Hernán Clavijo, gerente general del Acueducto Metropolitana de Bucaramanga, confirmó un nuevo episodio de contaminación del río Suratá por mercurio, que obligó a cerrar la captación que se hace desde la Planta Bosconia. Fue el más alto que se ha evidenciado desde 2010. Por cada litro de agua, se detectaron 163 UG HG/L (microgramos de mercurio por litro de agua), cuando el máximo permitido son 2 UG HG/L.

Pero, lo más preocupante y delicado del asunto, es que este no ha sido el único episodio crítico del año. El 23 de febrero fue el primero, cuando se identificó que los rastros eran 40 veces más de ese límite.

“Es importante hacer un llamado a la autoridad ambiental y a todas las instituciones que tienen que ver con esto. El hecho de que nosotros tengamos un embalse en el que tenemos guardada agua que no está contaminada, no quiere decir que no nos importe si la fuente se contamina. Ojalá no tuviéramos que usar el agua del embalse, sino que este sea visto como un seguro ante una sequía, un accidente, un daño grave, pero no porque se están contaminando las fuentes”, aseveró Clavijo.

El gerente general hace referencia al embalse de Tona, porque justamente la situación más reciente fue tan grave que, como plan de contingencia, fue necesario recurrir a este para tomar agua de allí, a través de la línea de aducción, y evitar así afectación en la prestación del servicio.

De acuerdo con el reporte oficial, el 28 de julio, a las 8:00 de la mañana la concentración de mercurio era aceptable y a las 9:53 se genera alerta para el proceso de potabilización, por lo que se cierra la captación y a partir de ese momento se fue llevando un monitoreo cada media hora hasta cerca de la 1:30 de la tarde donde se confirma que ya el nivel había bajado a 11 UG HG/L (microgramos de mercurio por litro de agua).

“Nosotros tenemos un monitoreo permanente. El monitoreo se hace a diario, cada hora, en cada una de las plantas, y tenemos registros desde el año 2010. En 2016 y 2017 se presentaron picos, pero nunca como los vistos en el 2022 que han sido de 100 y 163 UG HG/L (microgramos de mercurio por litro de agua)”, acotó.

Frente a estos hallazgos, de acuerdo con información suministrada a esta redacción, la Superintendencia de Servicios Públicos ha realizado visitas a la empresa de servicio público, en Bucaramanga, para confrontar los resultados.

“Con esto lo que queremos decir, una vez más, es que la ciudadanía puede tener plena tranquilidad que el agua que se está consumiendo es de la mejor calidad y estamos muy por debajo de los niveles máximos que nos da la norma”, comentó el gerente general.