Declaración de renta de ambos padres de familia, RUT, rentas liquidadas, y documentos como actas de defunción en caso de muerte de alguno de los padres, son algunos de los requisitos exigidos a los aspirantes que quieren matricularse en la Universidad Industrial de Santander, UIS.

Según lo informado por maestros de la misma institución, algunos jóvenes provenientes de zonas de conflicto hasta se han expuesto a volver a dichos territorios, en busca de uno de esos documentos exigidos por la UIS sobre la identidad e ingresos de sus padres.

“Por ejemplo, quien no conozca o no viva con su padre, dicha información se debe presentar a través de una escritura de divorcio. Si una madre no demandó al papá de su hijo, al joven no se le aceptan los documentos presentados y se liquida la matrícula sobre ocho salarios mínimos legales. La UIS dice que ellos deben encontrar al padre biológico y sus documentos, o de lo contrario deben pagar una penalidad”, expresó un ciudadano allegado a la UIS.

Quienes solicitan flexibilizar este tipo de requisitos en las matrículas de jóvenes vulnerables, también señalan con preocupación que algunas becas se podrían perder, debido al cobro de excedentes en la matrícula por la no presentación u omisión de documentos.

“Algunos estudiantes lograron un cupo a través de 'Genereación E', y ahora no tiene alternativas para aprovechar este beneficio debido a que no saben nada de su padre biológico...es injusto”, indicó una de las personas que pide flexibilidad.

¿Qué dice la UIS?

Desde la Universidad Industrial de Santander lo primero que se dejó en claro es que, dichos requisitos hacen parte de una normativa establecida y a través de la cual se fija el valor de la liquidación de la matrícula a cada estudiante.

Según lo explicado, tales exigencias se establecieron con el fin de prevenir posibles casos de engaño, por parte de núcleos familiares que sí tienen cierta capacidad adquisitiva pero que buscan aparentar condiciones de vulnerabilidad para reducir el valor de la matrícula.

Fuentes de la UIS aseguraron que “a ningún alumno o joven se le niega el derecho que tiene a la matrícula y de empezar a estudiar. Lo que hacemos en aquellos casos que no entregan toda la documentación es darles un plazo adicional para la presentación de todos los requisitos.

“Ellos empiezan a estudiar y a lo largo del semestre pueden presentar los documentos que les hagan falta, sin fijarles ningún tipo de cobro adicional ni excedente que les aumente la matrícula. Igualmente, estamos atentos a revisar cada caso en especial, para ver cómo podemos ayudar a cada joven en particular o qué opciones podrían existir”, agregó un funcionario.