$!En riesgo procesos para rehabilitar habitantes de calle en Bucaramanga

Desde la Alcaldía de Bucaramanga se precisó que sí se continuará brindando este tipo de atención integral para los habitantes de calle, pero se dejó en claro que ya no se firmarán tales convenios y que ahora se realizarán procesos de contratación pública, con el fin de generar transparencia en estos contratos.

Debido a la no renovación de convenios con el Gobierno Local, una de estas instituciones especializadas en asuntos de desintoxicación y rehabilitación anunció que la próxima semana hará entrega oficial de cerca de 80 ciudadanos que iniciaron su recuperación.

“Entrega de pacientes remitidos”

Los concejales Tito Rangel, Carlos Parra y Jaime Beltrán son algunos de los líderes que pusieron en conocimiento este riesgo ante la posible suspensión de procesos de rehabilitación de habitantes de calle.

La Fundación Shalon, una de las cinco entidades que atiende este tipo de población en convenio con la Alcaldía de Bucaramanga, anunció que la semana entrante interrumpirá la recuperación de decenas de ciudadanos, ya que la situación se volvió insostenible debido a la falta de recursos.

“Shalon Casa de Paz informa que, el día 8 de abril de 2022 a las 10:00 a.m., tomamos la decisión de hacer presencia en las instalaciones de la alcaldía con el fin de hacer entrega de los usuarios de la Secretaría de Desarrollo Social, por motivo que a la fecha no se renovaron convenios. Así mismo solicitamos el traslado inmediato de las personas institucionalizadas, pero no recibimos respuesta”, manifestó dicha fundación a través de un oficio fechado el pasado 31 de marzo.

De acuerdo con lo informado por el Municipio, estas cinco instituciones especializadas se encargan de atender a dicha población con alimentación, alojamiento, terapias psicológicas, desintoxicación, actividades lúdicas y recreativas, además de jornadas de capacitación laboral.