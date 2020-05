Tras una reunión realizada este miércoles entre el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga, se tomaron decisiones importantes que entrarán en vigencia una vez termine el aislamiento preventivo obligatorio estipulado por el Gobierno Nacional, para hacerle frente al COVID-19 en el territorio nacional.

“En Primer lugar, debemos aplicar los lineamientos del Gobierno Nacional en la reapertura de los sectores que se anunciaron el día de ayer, manteniendo los horarios que se han establecido dentro del toque de queda en todo el departamento”, manifestó el Gobernador de Santander.

Según manifestó María José Carvajal, alcalde de Piedecuesta, se mantienen el pico y cédula para el deporte y el pico y género; además, se establecerán controles en los peajes de acceso al área metropolitana, “creando un cerco epidemiológico que permita tener mayor control en los casos por coronavirus, en la vía a Curos, Cúcuta, Rionegro y Lebrija”.

En cuanto a los 85 municipios santandereanos que no presentan contagio por Covid-19, el mandatario departamental señaló que “hemos dado lineamientos donde el área metropolitana no puede tener apertura total. Lo que nosotros hemos determinado es que municipios ‘no covid’ puedan hacer reapertura de su comercio internamente, manteniendo las normas de bioseguridad. No va a haber transporte intermunicipal o interdepartamental porque queremos blindar nuestro departamento”. En Santander hay un total de 87 municipios.

Como ya es conocido, a partir de la próxima semana empezará a rotar el pico y cédula de la siguiente manera: lunes podrán salir de casa aquellas personas cuyo documento de identidad termine en 3 y 4, además se mantiene entre semana el pico y género para la realización de deporte, entre las 5:00 a. m. y 8:00 a. m. La siguiente semana, las mujeres podrán ejercitarse lunes, miércoles y viernes.

“Lo que vamos a evaluar en una semana es cómo es el comportamiento, si no hay más casos de contagio en nuestro departamento para evaluarlo en ocho días y hacer reapertura total a todos los sectores de nuestra economía, pero eso lo evaluaremos conjuntamente con los señores alcaldes para permitir que esa reactivación económica de la vida productiva, se vaya dando de manera gradual y también teniendo responsabilidad, no llenarnos de confianza de que el Covid ya ha desaparecido de nuestro departamento, habrá control riguroso al cumplimiento de las normas establecidas y sobre todo también con las autoridades para que no nos llenemos de confianza y que todo el mundo se sala a las calles creyendo que ya podemos salir sin ningún tipo de restricción.

“El tapabocas será de estricto cumplimiento, todos debemos portarles al salir a la calles y a nuestra vida laboral”.