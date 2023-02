En Santander implementan novedosa técnica para abordar problemas de tiroides

Una novedosa técnica quirúrgica para intervenir la tiroides fue implementada porprimera vez en Santander. Se trata de la Tiroidectomía endoscópica transoral por vía vestibular (TOETVA - porsus siglas en inglés) que permite el abordaje de esta glándula sin dejar cicatriz visible en el cuello del paciente.

El doctor Luis Fernando Benito, cirujano de cabeza y cuello de la FCV y quien realizó esta intervención en el HospitalInternacional de Colombia (HIC), explicó que este procedimiento mejorará la calidad de vida de los pacientes ycausará un efecto menos impactante luego de su recuperación. “TOETVA es una técnica que se ha venidoimplementando en todo el mundo. Es una buena posibilidad al tener los mismos resultados que una cirugía abierta (con incisión) pero sin dejar ningún tipo de marca en la piel, ya que es mínimamente invasiva”.

La tiroidectomía es necesaria en diversas situaciones; dentro de las más habituales puede ser cuando se detectacáncer en esta glándula, o cuando se identifican nódulos tiroideos sospechosos (formaciones sólidas que aparecenen el tejido glandular) que podrían ser cancerosos o no, pero que deben ser retirados.

El procedimiento, precisó el cirujano, “consiste en realizar tres pequeños cortes desde el interior del labio inferiorde la boca, para posteriormente insertar un endoscopio (cámara dentro de un tubo) que permita ver la glándula yasí retirarla. Básicamente son patologías a nivel cervical (cuello) con las que se pueden hacer reseccionescompletas, parciales y limpieza de los ganglios a nivel de tejido glandular tiroideo”.

La técnica TOETVA, que puede tomar entre dos y tres horas, tiene también beneficios en el tiempo derecuperación, ya que el paciente puede estar en casa 24 horas después de la intervención.

Mary: el primer caso

Hace dos años, cuando el médico que realizaba la mamografía pasó el ecógrafo sobre el cuello de Mary IsabelHernández, notó que existía una protuberancia fuera de lo común que debía ser atendida lo más pronto posible.

“En ese momento era una cosa muy pequeña y el médico general me remitió al endocrino para hacerle seguimientoal nódulo. Durante los controles, el doctor se encontró con que la protuberancia -que por fortuna era benigna- seguíacreciendo y ya comencé a presentar síntomas, me fastidiaba y empecé a notar que cada día era mayor la molestia. Fue ahí cuando me remitieron con el doctor Luis Fernando Benito y es él quien decide que me deben operar”, señaló Hernández.

La cirugía de Mary se programó, pero tenía una novedad: ella sería la primera paciente de Santander en recibir el procedimiento TOETVA.

“Cuando el doctor Benito me dice que en el departamento no se ha hecho con nadie más, sentí susto, no lo voy a negar. Pensé que querían experimentar conmigo, pero luego investigué sobre el tema, pregunté a otros médicos sobre la situación y sentí mucha tranquilidad porque descubrí la experiencia que tiene el doctor Benito y los beneficios de esta cirugía para mi salud y mi estética”, aseguró Mary Isabel.

Tras la intervención, Mary pudo regresar a su casa 24 después para continuar en su proceso de recuperación y continuar con su vida.