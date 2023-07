$!En Santander nacen propuestas para reformar la ‘Ley de Víctimas’

La relación sentimental que una de sus compañeras de la asociación campesina sostenía con un paramilitar resultó ser determinante para salvarle la vida a Josefina Marcelina López, una líder comunal que hace más de dos décadas fue desplazada de la región conocida como Sur de Bolívar.

Justo unas cuantas horas antes de que miembros del ‘Bloque Central Bolívar’ de las autodefensas llegaran hasta su casa para asesinarla, una de sus socias de Josefina la alertó sobre el plan que existía para acabar con su vida en una madrugada del 2002.

En la noche previa a la ejecución planeada, Josefina salió de un culto religioso y hacia las 9:00 p.m. fue abordada por su compañera. “Ella me dijo: mamita, yo metí con un paramilitar... me acaba de decir que a las 5:00 a.m. vienen a matarla”, contó la lideresa.

Esa noche Josefina no durmió. Tan pronto llegó a su casa empacó lo que pudo y antes de que dieran las 3:00 a.m. abandonó, junto con sus tres hijas y su esposo, un sector rural conocido como Pozo Azul, en el Sur de Bolívar, en donde vivió durante cerca de 25 años.

Ese mismo año, desde 2002, esta lideresa campesina inició diversos procesos ante el Estado, con el fin de que las autoridades la reconocieran oficialmente como víctima. Y así lo logró. Sin embargo, desde hace más de veinte años espera la restitución de las tierras de la cual la despojaron los paramilitares.

Las víctimas del conflicto concuerdan en señalar que las frecuentes y largas demoras en estos procesos de restitución es uno de los asuntos que se debe atender con prioridad, para mejorar la atención de aquellas personas que vivieron los horrores de la guerra en Colombia.