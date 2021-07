Los controles y operativos de rescate desplegados por las autoridades en el área metropolitana y diversos municipios de Santander durante 2021, han permitido devolver a su entorno natural a 533 animales silvestres, muchos de ellos víctimas del comercio ilegal de especies en el área metropolitana.

Como parte de estas labores de protección y conservación de la naturaleza, se han brindado cuidados veterinarios a decenas de especímenes que resultaron extraviados o que sufrieron lesiones en accidentes, por ejemplo, a causa de atropellamientos de automotores.

En reservas naturales de Floridablanca, Piedecuesta y Lebrija se realizó la mayoría de las liberaciones registradas en 2021. Antes del regreso a su hábitat, estos cientos de animales fueron sometidos a valoraciones por parte de expertos y en varios casos a tratamientos de recuperación para asegurar que la especie en cuestión lograra sobrevivir de forma autónoma.

En total, en lo corrido de la presente vigencia se han atendido 694 especímenes por parte de la Corporación Para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, entidad que lleva a cabo dichas intervenciones en su Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre.

Hasta este centro fue trasladado en las últimas horas un zorro lesionado que fue rescatado por la Policía Metropolitana. Según lo precisado, el animal quedó atrapado y herido, presuntamente luego de caer en una estructura de cemento que canaliza las aguas residuales.

“El procedimiento, que se llevó a cabo en la Quebrada La Iglesia en Girón, permitió el rescate de un zorro por parte de la Policía de Protección Ambiental y Ecológica. Fue encontrado atrapado después de que, al parecer, hubiera caído desde una altura de más de tres metros”, informaron las autoridades.

‘Osos perezosos’, mapaches, monos, tortugas, serpientes, búhos y diferentes aves exóticas son algunas de las especies que usualmente se rescatan y se liberan en mayor número. Animales salvajes como tigrillos y babillas también se han protegido y devuelto a su hábitat en dichos operativos.

Juan Sebastián Mejía, coordinador del Centro de Fauna Silvestre de la CDMB, indicó a Vanguardia que “muchas especies en buenas condiciones se pueden liberar el mismo día de su rescate. En algunos casos estos animales llegan a zonas urbanas extraviados de su hábitat y no encuentran camino de regreso por sí mismos.

“Algunos de los animales rescatados aún no han sido liberados debido a que todavía no tienen la capacidad de subsistir por sí mismos en el hábitat natural. Estas especies se encuentran en proceso de rehabilitación. Hay animales que no pueden regresar a su hábitat, y sucede porque en ciertos casos en el país no existen los tratamientos requeridos de rehabilitación para determinadas especies, son animales condenados a estar en cautiverio el resto de su vida”, explicó el funcionario.

Algunos animales sufren graves heridas, en las cuales influye directamente la mano del hombre. Por ejemplo, muchas aves padecen la mutilación de sus alas. Los expertos señalan que en ciertos casos el trauma ocasionado es tan severo que el plumaje no vuelve a crecer como su estado original. Algunas personas incluso van más allá y les liman las garras y picos a tales especímenes.

“Este año hemos liberado diferentes especies de mono, sobre todo 'cariblancos'. La serpientes tipo boa es la especie que más se rescata en el área metropolitana, y las tortugas de todo tipo, acuáticas y terrestres. Loras y guacamayas también se rescatan en grandes cantidades, la gente aún cree que son mascotas y no es así, se trata de fauna silvestre”, señaló Mejía.

Según el Código Nacional de Policía, “alterar, mutilar, manipular las especies silvestres sin permiso” acarrea una multa que supera los $950 mil. Las sanciones se incrementan en reincidentes.