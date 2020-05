En Santander se activarían 14 obras de infraestructura educativa

Sacar adelante los 33 proyectos de infraestructura educativa que se tenían planteados en el territorio santandereano, entre 2015 y 2016, no ha sido una tarea fácil. No obstante, se espera que en las próximas semanas se dé inició a 14 de los 23 que aún están pendientes por concluirse.

Cada una de las obras aprobadas contempló la construcción, ampliación y mejoramiento de las instituciones educativas oficiales, con el objetivo de brindar mejores garantías a los estudiantes, en el marco de la implementación de la jornada única. Sin embargo, en la región, a excepción de Girón y Bucaramanga que sí lograron cumplir el objetivo, estas presentan significativos atrasos e inconvenientes; de hecho, hay algunas obras que ni siquiera han podido arrancar.

El Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, Ffie, del Ministerio de Educación, quien se encargó de hacer la financiación con las Secretarías de Educación Certificadas, confía en que apenas se aprueben protocolos de bioseguridad, en nueve municipios de Santander se reanuden los proyectos pendientes.

Por el momento, el Fondo no se atreve a dar una fecha fija para confirmar ese inicio de la labores, pues los contratistas deben presentarle a la interventoría y a la autoridad local, las medidas preventivas y de mitigación que adoptarán para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por el COVID-19. En ese sentido, lo que se espera es que una vez sean aceptados los protocolos para su implementación, se activen cuanto antes los respectivos frentes de obra.

En Floridablanca, según el informe que el Ffie le entregó a Vanguardia, se pondría en marcha el Colegio Metropolitano del Sur sede A y el Instituto El Carmen sede C.

Sin embargo, la comunidad de esta localidad no esta muy segura de que esto sea real; teniendo en cuenta que ya, en varias ocasiones, con respecto a la construcción de El Carmen sede C, se había dicho que para iniciar era necesario garantizar unas obras de mitigación del terreno y este tema aún no se ha concretado.

En Piedecuesta, se avanzaría con los colegios Gabriela Mistral, Luis Carlos Galán Sarmiento, Escuela Normal Superior, Carlos Vicente Rey y Nuestra Señora de La Buena Esperanza.

Mientras que en Bolívar, se lograría con el colegio Integrado Simón Bolívar; en Charalá, con el Instituto Nacional José Antonio Galán; en Cimitarra, con el Instituto Integrado del Carare; en Güepsa, con el colegio Santo Domingo Savio; en Málaga, con el colegio Nuestra Señora del Rosario; en Puerto Wilches, con el colegio Integrado; y en Sabana de Torres, con el Instituto Técnico Agropecuario.

Medidas de seguridad

Teniendo en cuenta lo estipulado por el Ffie, algunas de las medidas que deberán implementar los contratistas están relacionadas con la realización de jornadas de desinfección periódicas en todas las áreas, incluyendo maquinaria; asimismo, deben garantizar el lavado y desinfección de la dotación de trabajo como botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos, y de los overoles; y, tomar la temperatura al ingreso a la obra con termómetros infrarrojos, para evitar contacto directo.

También se adoptarán horarios para disminuir la interacción social de los trabajadores y se mantendrá un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas.

Antecedentes

Antes de culminar el 2019, el Ffie le había reportado a esta redacción los siguientes estados de los proyectos:

*En Santander

-Ejecución de obra: Colegio Simón Bolívar, de Bolívar; Nacional José Antonio Galán, de Charalá; Integrado del Carare, de Cimitarra; Santo Domingo Savio, de Güepsa; Nuestra Señora del Rosario, de Málaga; Integrado, de Puerto Wilches.

-En obra: Instituto Técnico Agropecuario, de Sabana de Torres.

-Trámite de licencia: Escuela Normal Superior, de Oiba.

-Terminación anticipada por incumplimiento: Colegio Santos Rosillo, de Charalá.

*Floridablanca

-Terminado: Colegio Técnico Vicente Azuero sede C.

-Ejecución de obra: Colegio Técnico Vicente Azuero sede A, Instituto Gabriel García Márquez sede Caracolí.

-Terminación anticipada por incumplimiento: Colegio Metropolitano del Sur.

-Ejecución de diseños: Colegio El Carmen.

*Bucaramanga

-Ejecución de obra: Instituto Camacho Carreño.

-Cesión materializada: Colegio Rural Bosconia.

-Terminación anticipada por incumplimiento: Instituto Politécnico, Colegio San José de la Salle Sede C.

*Piedecuesta

-En trámite de licencia: Escuela Normal Superior, Colegio Gabriela Mistral, Colegio Municipal Carlos Vicente Rey, Colegio Nuestra Señora de la Buena Esperanza, Luis Carlos Galán Sarmiento del Sur.

-Fase de diseño: Colegio Víctor Félix Gómez Nova.