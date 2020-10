Durante más de 10 años, ha sido tratada por especialistas de la FCV, quienes lograron mantener estable su corazón, sin embargo, hace un par de meses su condición se agravó al punto de tener que someterse a múltiples hospitalizaciones.

“He llevado una vida normal, he estudiado, he viajado por el mundo, hago ejercicio, pero cuando me descompensé de la falla cardíaca realmente no podía caminar ni media cuadra porque el cuerpo no me daba. Me ahogaba, se me iban las luces”, recuerda Ana María.

Ante la situación, el equipo médico de la FCV analizó diferentes alternativas, hasta decidir que era una paciente apta para un trasplante cardíaco.

Por cuatro semanas se extendió la búsqueda de su nuevo corazón, pero la pandemia del coronavirus complicó demasiado la situación.

“Concluimos que la mejor alternativa era un dispositivo de asistencia ventricular o corazón artificial, un equipo que va implantado en el cuerpo del paciente y reemplaza totalmente la función del ventrículo izquierdo del corazón, el encargado de bombear la sangre para prácticamente todo el cuerpo, excepto los pulmones”, explica Antonio Figueredo Moreno, jefe de Cirugía Cardiovascular de la FCV.