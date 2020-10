Aferrados a las puertas de acceso de los parques Recrear de La Victoria y Las Américas se encontraban ayer algunas de las personas que durante muchos años han trabajado para estos escenarios, ubicados en la capital santandereana.

Exigen a la Corporación Parques Recreativos de Bucaramanga y a la Alcaldía el pago de los salarios atrasados y garantías sobre la continuidad de sus empleos porque temen que, desde el 1 de diciembre próximo, sus contratos sean cancelados.

Ángel Ovidio Naranjo Camacho tiene 60 años de edad, 31 de ellos dedicados a los servicios generales de estos escenarios deportivos y recreativos. Hace parte de los empleados más antiguos de esta entidad sin ánimo de lucro que nació en 1982. Se encadenó en el Recrear de La Victoria, desde el jueves pasado. Asegura que esta es la única manera de llamar la atención de los entes gubernamentales.

“El jueves, en la tarde, llegué al Recrear de La Victoria y me encadené en el portón, porque mientras estábamos en el plantón frente a la Alcaldía de Bucaramanga me llamaron para comunicarme que iban a poner servicio de vigilancia privada en los parques de La Victoria y Las Américas, que son los que no tienen vivientes. Si permitíamos eso, quedábamos desalojados porque no iban a dejar entrar a nadie”, comentó Naranjo Camacho.

Con mucha preocupación, al igual que el resto de sus compañeros, ve como tiene los días contados un proyecto que inició hace 38 años para servirle a la comunidad con programas recreativos, culturales y deportivos.

“No es justo con nosotros ni con los bumangueses que nos vulneren nuestros trabajos, son muchas las familias que dependen del trabajo en los Recrear. Pedimos que nos respeten el derecho al trabajo y nos paguen todo lo que nos deben. Desde que empezó la pandemia de la COVID-19 yo no he parado, en octubre he trabajado todos los días, sin descanso, de 6:00 p.m. a 6:00 a.m.”, subrayó el trabajador.

Naranjo Camacho dice que pese a su experiencia es consciente que si se queda sin empleo en estos momentos difícilmente le darán contrato en otra entidad.

“Yo llevo 31 años de trabajo, pero hay como 25 compañeros que llevan entre 25 y 28 años, así que es injusto que nos vayan a dejar sin contratos en estos momentos. Las cosas empezaron a cambiar hace seis años, cuando empezaron a meterle política a esto”, agregó.

Nelly Basto es otra de las personas que se encadenó. Ella lo hizo en el Recrear de Las Américas.

“Nadie nos ha prestado atención, ni nos han dicho nada. Desde marzo no recibimos quincena, ni primas, ni vacaciones. Necesitamos una solución ante el cambio de administración de los Recrear. Yo tengo 52 años, estoy a punto de pensionarme, tengo deudas, si me sacan de aquí no me van a recibir en otra empresa”, comentó.

Lea también: Nueve Parques Recrear quedan en el limbo tras crisis financiera

La protesta sigue

Por su parte, Sandra Ardila, afirmó que no dejarán de protestar porque se les están vulnerando sus derechos al trabajo, a un trato digno, a la salud. Son más de siete meses esperando el pago del salario.

Ardila manifestó que “no hemos podido acceder a ninguno de los subsidios que desde el Gobierno Nacional se ofrecieron durante la pandemia. La situación es tan compleja que seguimos con contratos, pero no han pagado seguridad social desde marzo, y hay personas en condición de discapacidad que trabajan para los parques Recrear. Ningún miembro de la Asamblea ha dado la cara y seguiremos alzando nuestra voz de protesta”.

¿Qué dice la Corporación?

El pasado 15 de octubre, en conversación con Vanguardia, Fabián Soler, gerente general de la Corporación Parques Recreativos de Bucaramanga, Recrear, manifestó que la administración de ocho de los nueve parques Recrear en Bucaramanga quedará en manos de la Alcaldía, porque hay una crisis financiera que les imposibilita seguir con esta función que han desempeñado por más de tres décadas.

Para esta semana se citó nuevamente a la Asamblea General, conformada por la Alcaldía de Bucaramanga, Terpel, Cdmb, Transejes y Davivienda, con el fin de decidir qué paso dará la Corporación Parques Recreativos de Bucaramanga ante su difícil situación. Se ha planteado insolvencia o liquidación.