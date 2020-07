Encuentros entre humanos y animales silvestres se cuadruplicaron por cuarentena en Bucaramanga

En general son muchas las especies que ingresan a zonas urbanas, no obstante, en Bucaramanga y su área hay cuatro que se destacan sobre las demás: las tortugas, las serpientes, las aves exóticas y las zarigüeyas. Ninguno de estos animales es peligroso para el ser humano. Sin embargo, aunque las serpientes que habitan esta región en su mayoría no son venenosas, sí pueden generar algún tipo de riesgo para la población humana.

¿Qué hacer si se encuentra con un animal silvestre?

Debido al aumento de este tipo de encuentros, las autoridades hicieron varias recomendaciones a los bumangueses para diminuir los riesgos para la fauna y los humanos.

Juan Carlos Reyes, director de la Cdmb, explicó que lo más importante es no agredir a ninguno de estos animales. "Ellos son como nosotros, si usted no los ataca, ellos no lo van a atacar".

Lo segundo es que evite a toda costa manipularlos. Muchos animales silvestres lucen inofensivos y generan confianza. No obstante, pueden ser impredecibles y se convierten en un potencial riesgo.

Lo tercero es que debe comunicarse de inmediato con el número de la Cdmb: 6346100 o al 123 de la Policía y reportar la situación. Espere en un lugar seguro, mientras los expertos llegan y hacen su trabajo.

Los animales rescatados son llevados al CAV de la Cdmb en la vereda Helechales de Floridablanca, donde se evaluará su estado de salud y se les brindará atención antes de ser puestos nuevamente en libertad.