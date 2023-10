El paciente aseguró que “le habíamos solicitado a la Ruta del Cacao que nos habilitara ambulancias a lado y lado del derrumbe pero aún no hemos tenido respuesta. En la vía por Paraguay hay muchos saltos y yo estaba recién operado. No hay camillas o alaguna autoridades que no ayude”.

Para el caso de Barrancabermeja y San Vicente de Chucurí, que tenían paso obligado por la Ruta del Cacao para trasladar pacientes a Bucaramanga, sus alcaldes tuvieron que tomar decisiones urgentes para que estas personas llegaran a centros asistenciales del área metropolitana.