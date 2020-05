Entre alegría y tristeza: cuatro estudiantes UIS regresaron al país en vuelo humanitario

“Cuando nos fuimos ya habían reportado un caso positivo de COVID-19 en Brasil, sin embargo nos fuimos tranquilas, no dimensionamos el tamaño de la crisis. Estudiamos dos semanas y un viernes publicaron en la página de la universidad que las clases debían ser suspendidas para no arriesgar a los estudiantes”, relata Claudia Cecilia Castellanos.

“Estar en Brasil era insostenible. Allí no declararon cuarentena obligatoria, la gente seguía en las calles. Desde ese momento empezamos a buscar cómo volver a casa. La Universidad nos envió información para que nos inscribiéramos al Consulado y aprovechar los vuelos humanitarios”, dice Castellanos.

“Tuvimos que llegar a Belo Horizonte y de ahí a Sao Paulo. La llegada fue un miércoles a las 11:00 a.m. y el vuelo salía a la 1:00 a.m. del jueves. Tuvimos que quedarnos en el aeropuerto. Para evitar contagios buscamos lugares sin tanta gente y todo lo desinfectábamos”, narró Giselle Jaimes Ramírez.

Además, agregó que en el aeropuerto no hubo controles sanitarios de parte de las autoridades. Lo contrario pasó en Bogotá.

“A pesar de que no hubo controles en el avión sí debíamos usar tapabocas, guantes y evitar las aglomeraciones. Al llegar a Bogotá el protocolo fue diferente, el personal fue más exigente. Migración Colombia, Secretaría de Salud y Policía Nacional estuvieron pendientes”.

Una vez llenaron la encuesta de ingreso al país, sus caminos se separaron pues cada una iba a pasar el aislamiento obligatorio de 14 días, antes de volver a casa, en lugares diferentes. Gisselle, su hermana quien también estaba en Brasil y Claudia arrendaron un apartamento. Las demás se están quedando en casas de familiares.

“Regresar es sentir una mezcla de tristeza y alegría. No pudimos conocer mucho ni realizar nuestros planes, pero sentimos alegría de regresar a casa. La mayoría de personas queremos estar en familia”, explicó Gisselle.

Han pasado ocho días desde que estas cuatro estudiantes volvieron a Colombia. Aún les hace falta cumplir seis días de aislamiento para poder regresar a García Rovira y encontrarse con sus papás.

“De esta experiencia me quedo con lo bueno. A pesar de que las cosas pasaron así, viví la experiencia de salir del país, conocer otras personas, otro idioma, otra cultura, oportunidad que aproveché gracias a la Universidad, desafortunadamente no se nos dio en la mejor época, pero no le quita lo magnifica experiencia que fue. En medio de lo terrible que pudo ser, pasó lo mejor”, finalizó María Teresa, quien anhela volver a abrazar a sus padres y hermanos en San José de Miranda.