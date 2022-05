Sofía Pinzón Donado recibió una estatuilla de bronce, un acordeón y un diploma que la reconoce como el tercer lugar de la categoría infantil femenina de la mejor acordeonera del Festival.

Esta niña es estudiante del colegio Agustiniano de Floridablanca, tiene 14 años, es amante de la música, toca guitarra y flauta, pero desde los 11 se enamoró del acordeón.

Carlos Pinzón, su padre, le compró su primer acordeón. Ella aprendió a tocar y luego de tres años de aprendizaje y un 2022 de entrenamiento intensivo con el profesor Miguel Avendaño asistió a su primer Festival Vallenato el pasado fin de semana.

Según el profesor Avendaño, experto en acordeón de la Casa de la Cultura Piedra del Sol de Floridablanca y preparador de Sofía, ella viajó a Valledupar y comenzó a presentarse en las rondas eliminatorias en tarimas pequeñas.

“Lo hizo muy bien y siempre mantuvo un puntaje perfecto de 4.800. Cuando llegó a la final existía la incertidumbre de que se pusiera nerviosa por ser una tarima más grande y con un público multitudinario. Sin embargo, su presentación fue muy buena, parecía como si ya tuviera cinco festivales encima”.

“Ella demostró que tenía verraquera para tocar, interpretó los cuatro aires como toda una guerrera, no peló ni una nota. Le tocó competir contra niñas con mucha experiencia y los jurados decidieron darle el tercer lugar”, agregó el profesor de acordeón.

Sofía dijo que “aunque había niñas muy buenas, en mi mente recordé las palabras del profesor Avendaño donde me decía que tocara lo que sabía, que tocara concentrada y eso lo pudo ver el jurado”.

Pinzón Donado reconoció que “lo más difícil fue tocar rutinas largas que producen bastante desgaste físico. Sin embargo, cuando me sentía cansada o se me afectaban los dedos siempre pensé en que el dolor no existía y que al final iba a tener mi recompensa”.

Esta acordeonera resaltó que “gracias a Dios he tenido la oportunidad de tener buenos profesores, me enseñó el profe Javier Villalobos (QEPD), luego tuve clases con Julián Rojas y ahora estoy con el profesor Miguel Avendaño”.

Esta princesa del Festival señaló que “me siento orgullosa de que siendo santandereana haya obtenido este logro, para llegar a ello no se necesita necesariamente haber nacido en Valledupar sino saber del vallenato, tocar bien, tener el pulso y estudiar mucho”.

Sofía confiesa que se va a preparar para el próximo Festival porque su meta es volverse a presentar en la categoría infantil y traerse la corona de reina, “valoro este tercer lugar y el sacrificio que hicieron mis padres y mi profesor pero no me conformo, quiero más”.

Además de seguir tocando, de presentarse en grandes escenarios, esta acordeonera quiere ser médico y “seguir dejando en alto el nombre de Floridablanca, de Santander”.