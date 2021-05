“Violencia es que se roben el dinero de la gente cada día y no haya salud, educación ni vivienda digna. Violencia es que tengamos que durar toda la vida pagando para recibir una pensión que cada día está más lejos de alcanzar, violencia es que los campesinos tengan que caminar por horas para llevar alimentos a las ciudades y que los camiones tengan que pagar mucho dinero en peajes, violencia es que se favorezca a los grandes monopolios de la banca, que se den más garantías a las multinacionales. Violento el glifosato, la extracción minera en los páramos, el Gobierno usando nuestro dinero para limpiar su nombre, violencia es todo esto, no la indignación y la justa rabia del pueblo”, dijeron.

Frente a las posibles soluciones para darle salida al paro argumentaron que existen organizaciones populares con presencia en todo el territorio nacional, “estamos siempre conversando y de manera colectiva vamos sumando en discusiones”.

“Por el momento solo podemos decir que son fundamentales las asambleas populares para que los territorios avancen hacia el diálogo. Hemos logrado mucho, hemos resistido mucho y no pararemos hasta que las exigencias, que ya todo el país conoce, se tomen en serio y resulten, como debe ser, a favor de la gente”.

Estos jóvenes, que se sienten orgullosos de resistir en una lucha por el bien de todo el país, son como cualquier persona que día a día trabaja e intenta estudiar y vivir. “Tenemos familias, sueños y un proyecto de vida. Nos quieren hacer ver como gente "sin oficio", como si no estudiáramos, como si otros no trabajarán, como si acá nadie hiciera nada. No es así, somos jóvenes pero no somos bobos y sabemos que si no luchamos por nuestro presente y nuestro futuro, nadie más lo hará. No dejaremos las calles hasta que la dignidad sea costumbre, hasta que entiendan que el pueblo es superior a sus dirigentes”.