Entrevista | Sofía Pinzón, la niña santandereana que se quedó con los aplausos y la corona en el Festival Vallenato

Sofía Pinzón Donado (15 años) asegura que quiere estudiar medicina y que tocar el acordeón es un hobby. Sin embargo, cuando se dispone a interpretar géneros como la puya -su fuerte- y recuerda cómo con la ayuda de su familia se ha abierto camino en el vallenato nacional, sus ojos brillan y su sonrisa angelical deja ver el inmenso corazón que solo posee un artista que se ha probado en múltiples escenarios.

Este año se convirtió en la reina menor en el Festival de la Leyenda Vallenata, en Valledupar, Cesar, e hizo que Bucaramanga quedara en alto gracias a su destacada participación.

Esto fue lo que le contó a Vanguardia durante una entrevista en la que dejó claro que la constancia y el apoyo de sus padres son los motores de su vida, que también se le mide al canto y que tiene muchos sueños por cumplir: “Me gusta mucho componer, me gustan los poemas de donde puedo agarrar inspiración. Siempre me ha gustado escribir canciones y narrar, además la música vallenata es eso. Me gustaría también dar letras a diferentes cantantes”.