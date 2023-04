¿Es conveniente que en la carrera 33 de Bucaramanga sólo transiten buses y taxis? | Análisis

Durante una entrevista con Vanguardia, el director de Tránsito de Bucaramanga, Carlos Enrique Bueno, indicó que por la carrera 33 se cuantificó una gran cantidad de vehículos que están prestando el servicio colectivo de transporte, incluso taxis formales.

El funcionario anunció que, debido a esta alta congestión vehicular, se implementará un plan piloto en este importante corredor vial de Cabecera.

“En hora pico, que es donde más prolífera el transporte informal, no van a poder circular vehículos particulares, ni motos, sólo buses convencionales, taxis y vehículos de Metrolínea”, informó.

Bueno Cadena sostuvo que “hay ‘terminalitos’ de vehículos y motos en la zona, y por eso le vamos a hacer una apuesta a que la gente llegue más rápido a sus trabajos y de vuelta a sus hogares. Vamos a atacar la ‘piratería’, porque no podrán transitar los vehículos que prestan estos servicios. Además, vamos a incrementar la velocidad con la que se desplaza el transporte público en esta vía”.

Aunque no se anunció la fecha en la que arrancará este plan piloto, se conoció que abarcará la carrera 33 entre calles 34 y 56, y aplicará entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m. y entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m.

Esta idea había sido planteada en primer momento por el Área Metropolitana de Bucaramanga, con algunas variaciones. La entidad propuso que se debe darle prioridad al transporte público para que se movilice de manera preferencial en el carril derecho de ambas calzadas de la carrera 33 de Bucaramanga, sin excluir la movilidad particular.

En tal sentido, Fabián Fontecha, subdirector de Transporte del Área Metropolitana de Bucaramanga, indicó que “el estudio del carril preferencial de transporte público de la carrera 33, es un proyecto que queremos que se haga realidad. Necesitamos que las personas que usan servicio público tengan mejor calidad a la hora de frecuencias y tiempos”.

Los que apoyan la medida

Al respecto, el gerente de Cotrander, Luis Fernando Sánchez, aseveró que la medida planteada es necesaria para darle mayor velocidad a la movilidad sobre este corredor, que, para el caso del transporte público, en promedio es de ocho kilómetros por hora. “Esta determinación traerá un beneficio directo para los usuarios, que con las condiciones actuales permanecen más tiempo dentro de los vehículos y están expuestos a mayores niveles de contaminación auditiva”, destacó el directivo.

El directivo gremial agregó que para el caso de los buses, si se aceleran los recorridos se disminuirá el consumo de combustible por el tiempo que tienen que estar encendidos mientras atraviesan la vía y se reduce la emisión de gases.

A su turno, Carmelo Guerrero, representante legal de la Asociación de Taxistas del área metropolitana de Bucaramanga, Asotamb, expresó que se necesita que la vigilancia deba ser constante para que se respete la prelación establecida.

“Debe haber presencia permanente de los agentes de la Dirección de Tránsito y Policía para que sea una medida seria, y no pase lo mismo que en la carrera 15, donde se habilitó el paso para buses y taxis pero donde transitan con libertad particulares e informales”, aseveró.

Los que la consideran inconveniente

Uno de quienes considera que la medida puede afectar a quienes nada tienen que ver con el transporte informal, es el concejal de Bucaramanga Francisco González.

El cabildante dijo que “sería importante poder implementar estrategias que no perjudiquen a familias, profesionales de la salud y otras áreas que se movilizan en sus propios vehículos a esas horas sobre este corredor vial. Deberían mejor atacarse los llamados ‘terminalitos’ en los que se parquean los informales y que sus ubicaciones son de público conocimiento”.

González Gamboa argumentó que los vehículos que dejarán de circular a esas horas por la carrera 33 van a sobrecargar otras vías para dirigirse a sus destinos con lo que el problema sólo se estaría trasladando a otros corredores.

Mauricio Soto es un ortodoncista que desde hace varios años tiene su consultorio sobre la carrera 33. Para él son más las desventajas que las bondades de la iniciativa.

“La idea no es conveniente porque la carrera 33 es una zona muy comercial, y esto espantaría a los compradores y clientes de los establecimientos”, acotó el profesional de la salud.

Otros comerciantes de esta zona precisaron que hay más dudas que certezas sobre el proyecto y que “es injusto que, para el caso de los vehículos particulares, se les restrinja la movilidad. Sobre toda la carrera 33 hay parqueaderos y cómo van a hacer las personas para salir a esa hora. Falta que las autoridades expliquen bien lo que quieren hacer”.