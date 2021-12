‘Es imposible cerrar El Carrasco’: Alcaldía de Bucaramanga

El Gobierno de Bucaramanga presentó un recurso legal para tratar de impedir sanciones y millonarias multas, por continuar con la disposición de residuos sólidos en El Carrasco, pese a la orden judicial de cierre definitivo que existe desde el pasado 14 de agosto.

En el marco del incidente de desacato que se abrió contra los cuatro mandatarios del área metropolitana, el Municipio de Bucaramanga solicitó formalmente al Juez 15 Administrativo de la capital santandereana considerar las gestiones adelantadas para la búsqueda de un nuevo relleno sanitario y no imponer los castigos advertidos.

A través de dicho recurso también se le pide a la justicia intervenir y “adoptar las medidas necesarias” para materializar el cierre definitivo de El Carrasco, como por ejemplo generar una orden que permita culminar el estudio que identificó predios potenciales para un relleno sanitario regional en Lebrija.

Para tratar de librar al Alcalde Juan Carlos Cárdenas de posibles castigos como la orden de arresto, y a su vez demostrar las gestiones emprendidas para la búsqueda de un nuevo relleno o alternativa para disponer las basuras, en la presente semana la Alcaldía de Bucaramanga presentó un memorial ante el Juzgado 15, que en estos momentos revisa documentación para resolver de fondo dicho incidente de desacato.

Desde el 30 de septiembre de 2011 la justicia ordenó el cierre de dicho relleno en la ‘Ciudad Bonita’. Sin embargo, el Gobierno de Bucaramanga espera que existan ciertas modificaciones en las medidas impartidas, según lo explicado por la misma alcaldía bajo el amparo de lo dispuesto por la Corte Constitucional.

La defensa de la Alcaldía de Bucaramanga argumenta que “es evidente que los fallos proferidos por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander son imposibles de cumplir en la actualidad, y por tal razón resulta imperioso que el señor juez constitucional deba ajustar la orden original con el fin de salvaguardar los derechos a la salud, la vida, la salubridad pública y un ambiente sano de las personas que habitan en los municipios que disponen sus residuos sólidos en El Carrasco.

“De no hacerlo se generaría la acumulación de basuras en las calles de los municipios del área metropolitana, como ya sucedió durante el trámite de este incidente de desacato, ocasionada por el cierre del relleno sanitario, sin contar con otro sitio para disponer”, agrega el Municipio en dicho memorial fechado el 6 de diciembre pasado.

Esta solicitud del Municipio se dio luego de un auto proferido por dicho juez el pasado 29 de noviembre, mediante el cual se negó las pretensiones del Gobierno de Bucaramanga relacionadas con lograr una nueva prórroga o plazo adicional para El Carrasco.

“La única opción es El Carrasco”

En las pruebas y argumentos presentados esta semana se mencionan acciones como el intento fallido de acceder al relleno sanitario de Aguachica en agosto pasado, cuando el mismo alcalde de esa localidad lo impidió.

Uno de los aspectos que se precisa en el memorial es el significativo aumento que tendrían los costos por transporte y disposición de las 900 toneladas de basuras que diariamente se generan en el área.

Conforme con lo precisado desde la Subsecretaría del Medio Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga, disponer una tonelada de residuos en El Carrasco en estos momentos tiene un costo que ronda los $32.000. En comparación, trasladar los desechos hasta el relleno sanitario La Pradera, en Antioquia, aumentaría el valor por cada tonelada dispuesta hasta los $568.000. En el caso de Aguachica este valor sería de $170.000.

¿Qué se espera lograr a través de este memorial?

“Que no nos falle el incidente de desacato. Que el juez reconsidere y empiece a entender la realidad de la situación. Necesitamos que el juez, desde su poder judicial, empiece a mover actores en Lebrija y otros municipios para poder avanzar en la definición de un nuevo terreno para el relleno. Lo que buscamos es que el juez no se concentre solamente en sancionar, sino que nos reconozca que hemos adelantado numerosas acciones para cumplir el fallo del cierre de El Carrasco pero no se ha podido”, explicó Hélbert Panqueva, subsecretario de Medio Ambiente de la capital santandereana.

Ante el juez también se expusieron los inconvenientes sociales y legales registrados en Girón, en donde existe oposición ciudadana e incluso una acción popular que impide la construcción de un relleno sanitario.

En su más reciente petición el Municipio de Bucaramanga solicitó al Juez 15 “abstenerse de imponer las sanciones previstas para el desacato al alcalde de Bucaramanga”.

El plan de las autoridades es que la justicia permita seguir con la disposición en El Carrasco, y que se brinde un tiempo prudencial y el apoyo necesario para lograr definir un terreno y hacer realidad el relleno regional.

“No hay ninguna actitud negligente, no queremos evadir la responsabilidad del fallo judicial, ni queremos trasladar la responsabilidad al mandatario que venga. Lo que nos ha pedido la justicia y autoridades ambientales lo hemos intentado hacer, como tratar de llevar la basura por un trayecto mayor a 170 kilómetros hasta Aguachica. Para tener una nueva tecnología, por ejemplo que incinere los residuos y produzca energía, también se requiere tiempo, como mínimo cinco años”, señaló el Subsecretario de Medio Ambiente de la Alcaldía de Bucaramanga.

Datos:

* 733 mil metros cúbicos adicionales de residuos podría recibir El Carrasco, según los estudios más recientes de la Emab.

* Los expertos señalan que se puede reciclar más del 80% de los residuos que llegan hasta El Carrasco. Sin embargo, en el área metropolitana se aprovecha apenas el 3,5% de los mismos.