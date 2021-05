“Es triste que no apoyen a jóvenes agricultores", el conmovedor llamado de un campesino santandereano

“Es triste y doloroso que no nos apoyen a nosotros los jóvenes agricultores. Si usted va a las veredas, se dará cuenta de que somos pocos los que salimos de estudiar y seguimos cultivando piña. Somos pocos los campesinos dedicados a esto. Ni vender en Centroabastos nos da para recuperar la inversión”, afirma el joven.

Dice que no se le ha asegurado una ganancia justa al vender el producto a otros intermediarios como la Central de Abastos, debido a que este actualmente tiene un precio muy bajo.

Ante esto, asegura que prefiere regalar su cosecha en su pueblo, pues “uno no espera dos años como para ir y regalarle la piña a otros. Eso me parece injusto”, indica. Además, asegura que los insumos para el mantenimiento de las cosechas son costosos y actualmente no tiene las ganancias para sostenerlas.

“Si un joven sale, lo maltratan, y si se queda callado, a ese lo dejan quieto. Pero si alza la bandera por el amor que tiene por su patria, le dicen malandro”, agrega el agricultor. Dice también que al campesino se le ha inculcado el miedo y no se han prestado las oportunidades para generar un diálogo y llegar nuevas estrategias de venta e incluso exportación de la piña.

Reiteró la importancia y la necesidad de los campesinos de tener un apoyo permanente del Estado para que de esa forma tengan los recursos suficientes para substistir.

Si desea contactar a Fabián Andrés Beltrán y adquirir su producto, puede contactarlo al número 3164574357.