Las publicaciones se registraron en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 28 de febrero de 2022, y su ubicación en el Índice Nature posiciona este año a la Escuela de Física en el tercer lugar del país gracias a la actividad de sus investigadores, cuyo desempeño fue más allá del ámbito nacional y se centró en investigaciones adelantadas en un 99,76% en la colaboración internacional.

De los 247 artículos publicados con participación de universidades colombianas y rastreados por Nature Index, la cuota de participación colombiana (share) fue 26,76. De ellos, 182 artículos correspondieron a ciencias físicas (14,67 de cuota); 43 a ciencias biológicas (5,97 de cuota); 25 a ciencias ambientales y de la Tierra (5,69 de cuota) y 10 de química (2,71 de cuota).

De acuerdo con ese índice en este último año, las primeras instituciones del país en investigación por artículos publicados según el registro de Nature Index son: la Universidad Nacional de Colombia, con 106 artículos y 5,93 de cuota (share); la Universidad de los Andes, con 42 artículos y 5,02 de cuota y la Universidad Industrial de Santander (UIS) con 9 artículos y 2,64 de cuota.

Los 9 artículos publicados por la UIS tuvieron una participación (share) de 2,64 del total de investigadores. De ellos, 8 correspondieron a ciencias físicas, con 2,57 de participación, y un artículo de ciencias biológicas, con 0,08 de participación.

Las investigaciones de la UIS en ciencias físicas fueron publicadas en las revistas Advanced Functional Materials, European Physical Journal C, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Physical Review B y Physical Review Letters. A su vez, en Ciencias Biológicas se tuvo una publicación en Nature Communications. (Ver tabla)

Por ejemplo, el artículo publicado en la revista Advanced Functional Materials, titulado ‘Engineering of Ferroic Orders in Thin Films by Anionic Substitution’, contó con la participación de tres universidades y seis autores, uno de ellos de la UIS, lo cual da una cuota de 0,17 sobre 1,00 para la UIS. Mientras que el artículo ‘OSIRIS: A new code for ray tracing around compact objects’, publicado en European Physical Journal C, contó con participación de 5 autores, todos de la UIS, por lo cual su cuota (share) fue 1,00.

Las publicaciones de carácter internacional asociadas a investigadores tuvieron, en su orden, colaboraciones con la Universidad de los Andes de Mérida (Venezuela), Universidad de West Virginia, Academia Rusa de Ciencias, Universidad de Salamanca, Universidad de California San Diego; Universidad de Lieja, Universidad de California Berkeley; Asociación Helmholtz de Centros de Investigación Alemanes, el Instituto Nacional de Física Nuclear y el Instituto de Tecnologías en Detección y Astropartículas.

Los países con mayores colaboraciones con investigadores de las universidades colombianas fueron en este periodo: Estados Unidos (31,18%), Reino Unido (11,91%), Alemania (11,25%), Italia (9,77%), Francia (7,82%), España (7,27%), Suiza (6,27%), Rusia (5,64%), Brasil (4,84%) y China (4,04%).

De esta manera, “aunque si las comparamos con las universidades más grandes estamos por debajo, en la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander estamos en la pelea gracias a la labor de los investigadores que nos han llevado a estar entre las tres mejores del país en estos momentos”, manifestó el profesor de la Escuela de Física Luis N. Núñez.