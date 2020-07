“Eso no se supera, mi hija de 3 años murió por una bala perdida en Bucaramanga”

Corrimos

A los 24 años, la mamá de las niñas en 2019 trabajaba en una zapatería. Ese sábado salía regularmente a las 6:00 p.m., pero ese día tuvo que ocuparse dos horas más en el taller. Luego fue por sus hijas. Pasaron el día con una familiar, que las cuida a cambio de dinero. Las saluda. Pregunta cómo se portaron. Les pide que se alisten. Van para la casa, ubicada en otro sector del barrio Transición.

- Yo iba atrás. Ellas dos caminaban adelante cogidas de la mano. Ellas siempre llegaban a una casa o un punto en la calle, y les decía espérenme. Ellas paraban y me esperaban. Ya iba a llegar donde estaban, cuando dispararon...

La siguiente imagen que recuerda esta mujer, de unos ojos cafés claros pero muy tristes, es a sus dos hijas en el piso. Dice que se escucharon dos disparos más. En esa confusión no se identifica a los gatilleros. Solo quería llegar hasta donde estaban sus hijas, que sangraban.

- Cuando escuché el primer disparo quedé en shock. Lo único que hice fue intentar tomar a mis hijas y pedir auxilio. Al principio nadie me ayudaba...

Lea también: Tiroteo en Bucaramanga dejó un muerto y un herido.

Un muchacho sale de la nada. Toma a la niña de cinco años que sangra de la cabeza. Ella resguarda a la más pequeña. La herida está en el pecho. “¡Corra!”, le grita el joven desconocido.

- Corrimos. En ese momento iba pasando una patrulla de la Policía. Él les gritó. Se detuvieron y nos auxiliaron. Cuando la patrulla dio la vuelta para tomar para el hospital. Gritaron que había otra herida. Era la tía del muchacho. Subieron a la señora y nos fuimos...

Para ese entonces esta mamá sumaba cuatro meses de embarazo. No la dejan pasar a urgencias en el hospital. Espera en una sala de baldosas blancas. Al otro lado de la puerta están sus hijas. Ve enfermeras correr. Unos minutos atrás ellas reían. Ahora pierde la calma por ellas. Pierde. Pierde todo. El tiempo pasa. Nadie dice nada. La gente la mira.

- Mamá, debo informarle que la niña ingresó sin signos vitales...

La mujer se derrumba. Esas seis palabras le rompen la vida para siempre. Se trataba de su hija más pequeña. Su vida duró tres años. Le explican que la otra niña es remitida al Hospital Universitario de Santander, debido a la complejidad del impacto en la cabeza. Esa noche las víctimas de la violencia no eran los otros, fueron sus hijas. Podría ser cualquiera. Alguien dijo que fue cuestión de suerte. De mala suerte. Ella lo niega. No fue mala suerte. Fue la violencia de las drogas. Sus hijas fueron centro de noticias, ignoradas por media Bucaramanga que aún no siente como propia la tragedia que causa el consumo de sustancias alucinógenas.

- Mi otra hija estuvo entre la vida y la muerte, pero sobrevivió. Quedó con una esquirla en la cabeza. Fue un milagro que viviera. Está en controles permanentes con los doctores y tomando medicina para que no convulsione...

Su corazón está seco. Esta mujer tuvo que huir del área metropolitana de Bucaramanga. Sí, le sobra dolor.

- Me tocó irme de Bucaramanga. Empecé a recibir amenazas de la familia del muchacho que disparó. Nos tocó dejar la casa. Nadie sabe dónde nosotros vivimos. Hace tiempo estuve en el centro de Bucaramanga, me encontré un familiar de la persona que disparó, me insultó, me trató mal. Me iba a dar hasta cuchillo. Eso fue terrible. Hicieron lo que quisieron y más encima les salimos a deber.