$!Especial: Las verdad de las víctimas del conflicto armado en Santander

Ausencias y orfandades: Simacota

¿Cómo nos atrevimos a permitir que pasara y a permitir que continúe? Es la tragedia intolerable de un conflicto en que el 80% de las víctimas eran civiles, no combatientes”.

Francisco de Roux

“Mi mamá le había dicho desde la noche anterior a mi papá: Aurelio, no vaya, ¿usted se va a ir por allá?’. Me acuerdo que ellos discutieron esa noche, y mi papá respondió: ‘No, pero los marranos y el perro’. Yo me acuerdo de que le dije: “Ay, sí, papi, mi perro Coconito, me lo trae... ¡o vamos!’, y mi papá me dijo: ‘No, yo voy solo, voy mañana. Total, que mi papá fue, Eso fue el 15´... a la fecha han pasado 31 años desde que no volvió”.

La escuela: Charalá

“Las víctimas han compartido con la Comisión de la Verdad lo difícil y, en muchas ocasiones, abrumador de sus vidas y las consecuencias, que la mayor parte de las veces se viven en silencio, ‘como si le arrancaran a uno el alma’. Muchas cargan profundos sentimientos de tristeza o incluso culpa por haber sobrevivido o por no haber podido hacer nada por los suyos”.

Minas y balones: Rionegro

Muñecas y reclutamiento en Barranca

Operación Berlín

“Eln utilizaba niños como carnada”

“Niños informantes” : Peñón

La mamá de los muertos

Es mucho lo que avanza un cuerpo mientras flota. Es que siempre son 24 horas las que necesita para flotar, para empezar a flotar. A veces iba con mi esposo en la canoa y él me decía: “Está flotando un cuerpo, se alcanza a ver una pierna”. “Arrímese”, le decía yo. “Arrímeme o échele mano”. “¿Yoooo?, ¿y por qué?, ¿yo con qué? Mire, no, no, no”. Y entonces yo le decía: “Vaya volteando y yo le echo mano”. Así no llevara guantes ni nada, venga pa acá. Íbamos jalando para la orilla, lo acababa de arrimar. Le decía a mi esposo: “Búsqueme si tiene cabuya, una fibra. Yo lo aseguro”. Y si él no tenía, se bajaba e iba a la carrera adonde un vecino. Iba a buscar algo con qué amarrar. Yo le hacía un nudo, se lo ponía en el tobillo al cuerpo. Lo aseguraba con algo para que no se me lo llevara el río. Lo hacía con todos los cuerpos que veía. Los veía, los perseguía y los aseguraba pa que no se los llevara el río. Y pues me parece como bonito que me llamen “la Mamá de los Muertos”. Por lo menos significa que a pesar de los cuerpos estar botados por ahí, en un río, a la hora de la verdad no están tan desamparados. El río significa esperanza de vida. Lastimosamente, muchos lo tienen al río como muerte, aunque sea la esperanza para los que viven en sus orillas.

El río es esperanza de vida, es la esperanza de todos los que están viviendo en esas orillas. Nosotros necesitamos del agua. Para mí el río es eso: esperanza de vida.