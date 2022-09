Está por abrir la Casa Búho, un Refugio para niños vulnerables de Bucaramanga

El sueño de Fátima Bacca (Q.E.P.D.), quien luchó por los derechos de las trabajadoras sexuales, y quien creó un hogar para cuidar y alimentar a los hijos de estas mujeres, será una realidad por parte de la Alcaldía de Bucaramanga.

Se trata de la Casa Búho, una suerte de guardería para niños que carecen de una red de apoyo o que están en alto grado de vulnerabilidad socioeconómica por cuenta de los trabajos de sus padres. Esta casa, ubicada en la carrera 27 con calle 33 de Bucaramanga, abrirá sus puertas a los niños el próximo 17 de octubre.

Este proyecto piloto atenderá a niños entre siete meses de nacidos y ocho años de edad, pertenecientes a familias de padres que trabajen, entre otras, en actividades sexuales remuneradas, trabajadores nocturnos de restaurantes, bares parqueaderos, plazas de mercado, vendedores informales, hijos de personas que estudian en jornada nocturna y de familias que trabajen en semáforos y aceras.

En los tres niveles de este inmueble habrá diferentes elementos y espacios adecuados para los niños, de acuerdo a su edad. En el primer piso se ubicarán niñas y niños entre siete meses y dos años, en el segundo los pequeños de tres a cinco años y en el último los más grandes, entre seis y ocho años. Contarán con sillas comederos, comedores, muebles de descanso, escritorios con sus sillas, camas, tarimas, juegos, baños, lavamanos, cambiadores, televisores y hasta salas de lactancia.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, habrá cupos para 160 niños, repartidos en tres turnos, 80 pequeños estarán en la Casa Búho entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., 60 niños permanecerán allí entre las 5:00 p.m. y las 11:00 p.m. Este turno será especial para padres que estudian y no tienen con quien dejar al cuidado de los niños, y 20 menores entre los tres y los ocho años serán cuidados entre las 5:00 p.m. y las 6:00 a.m.

Además de comida y descanso, los pequeños beneficiarios tendrán espacios educativos que serán guiados por expertos.

“Trabajaremos en el fortalecimiento de ciertas competencias y habilidades, de acuerdo con las condiciones en las que ingresen a la casa. Habrá momentos de arte, juego, exploración y literatura”, afirmó la coordinadora de programas de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo de Bucaramanga, Jenny Rodríguez.

Del personas profesional que brindará distintos servicios a los niños están la coordinadora del lugar, una psicóloga, una trabajadora social, dos auxiliares de enfermería para cuidar su salud física, varios profesionales en pedagogía, un técnico en apoyo a la gestión para las labores administrativas, una persona de servicios generales para mantener todo el espacio impecable y un vigilante que garantizará la seguridad en el sitio.

Allí los niños también tendrán valoración del proceso de crecimiento y desarrollo, fortalecimiento de sus redes familiares para que sus padres aprendan todo lo relacionado con crianza amorosa, vínculos afectivos y se busca algunas visitas a los sitios en los que vivan los niños, para buscar fortalecer esos entornos hacia la protección de los menores de edad.

La coordinadora de programas de Infancia y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo informó que a la fecha se encuentran las inscripciones abiertas para los potenciales beneficiarios del programa en tres lugares como la oficina 7 del Centro Cultural del Oriente, el Intégrate para población migrante en este mismo sitio, y el punto de apoyo del intercambiador de Quebrada Seca.

Los interesados deben llevar copia del documento de padres y niños, copia de un recibo de servicio público, Sisbén, copia de control de crecimiento y desarrollo, carnet de vacunación e historia clínica de los menores.