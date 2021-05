Este escenario había sido advertido por la comunidad médica quienes veían diariamente el aumento de pacientes más jóvenes en sus centros hospitalarios.

De acuerdo con el Crue, Bucaramanga tiene una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, del 99,31%, mientras que Floridablanca, Piedecuesta y las provincias Comunera, Guanentina y García Rovira están en 100 % de capacidad.

Esto quiere decir que en diferentes centros médicos de Santander se está aplicando el llamado Triage Ético, un mecanismo por el cual la comunidad clínica establece, bajo parámetros como edad, enfermedades o estado actual del paciente, cuál de los remitidos a UCI tiene más posibilidades de sobrevivir y por ende a quien remiten primero cuando una cama esté vacía.

“Las 73 camas UCI que tenemos están ocupadas. En este momento tengo dos pacientes intubados en urgencia y dos en piso, esperando UCI, pero no tengo. Las dos últimas semanas han sido bastante complicadas. Ya estamos utilizando el Triage Ético. Si se desocupa un cubículo y tengo a cuatro personas esperando, pues hago el Triage entre ellos y escojo cual tiene mejor perspectiva”, dijo a Vanguardia Luis Francisco Silva, director médico de la Clínica Chicamocha.

En todo Santander solo hay reporte de 14 camas disponibles, dos de ellas en Bucaramanga y el resto en Barrancabermeja.

Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, y el Hospital Internacional de Colombia, HIC, aseguró que en dichos centros médicos tomaron una decisión más severa que el Triage Ético ante la ocupación del 100 % de Unidades de Cuidados Intensivos.

"Nosotros no recibimos más pacientes. Es más severo. Pero tenemos todo lleno. Ya pedimos por comunicado que no vayan a nuestros centros médicos porque no hay en dónde atender. Estamos pendientes de terminar 14 camas más de ECMO para los próximos 20 días y ya no hay más que hacer. Hay 120 pacientes en lista de espera", comentó el médico.

Castillo explicó que advirtió de diferentes maneras y en varias oportunidades sobre el panorama que venía para el departamento, pero las marchas impactaron bastante.

Al respecto, el secretario de salud de Santander, Javier Villamizar, explicó que por el momento dos pacientes ya han sido trasladados a otros departamentos y esperan que en los próximos días se puedan remitir más pacientes.