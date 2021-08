Están represadas cerca de 400 toneladas de basura en el área metropolitana de Bucaramanga

En Floridablanca, Girón y Piedecuesta este lunes festivo se suspendió la mayoría de las rutas habituales de recolección de basura. Los residuos se represan en dichos municipios, en donde diariamente se generan en total cerca de 400 toneladas de desechos.

Hasta el cierre de la presente edición de Vanguardia ninguna autoridad había informado en dónde se dispondrán los desechos que desde el viernes y el sábado pasados están acumulados en cerca de 20 camiones, de acuerdo con lo precisado desde la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.

Dicho ente de control intervino en esta grave emergencia. En las últimas horas se hizo el “segundo llamado de advertencia a garantizar la efectiva y adecuada prestación del servicio público de aseo”, en un oficio enviado al Alcalde de Aguachica.

Además de las acciones de control ejercidas por la Procuraduría, las autoridades consideran la intervención con apoyo policial para que se pueda disponer en Las Bateas. Se solicitó protección al Departamento de Policía del Cesar.

Igualmente este lunes festivo conocimos que, si en definitiva no se logra la disposición en Aguachica, los gobiernos locales estudian la posibilidad de llevar hasta El Carrasco estos camiones cargados con desechos para hacer su disposición allí. Sin embargo, todavía no se ha confirmado el visto bueno de la Alcaldía ni de la Empresa de Aseo de Bucaramanga.

Así lo empezó a realizar la Administración de Bucaramanga desde este domingo, luego de la declaratoria de calamidad pública que se decretó, debido a la no existencia de otra alternativa para disponer. Por ende, las 500 toneladas diarias de basura que generan los bumangueses en estos momentos se disponen en El Carrasco.

En los recorridos realizados por Vanguardia ayer no observamos acumulación ni focos de basura. De hecho, vimos múltiples camiones y operarios de la Emab ejerciendo las labores de recolección como habitualmente lo hacen.

“No voy a permitir que las basuras de Bucaramanga se queden en las calles, esto sería una tragedia. Con el equipo de la alcaldía hemos venido trabajando sin descanso para evitar una crisis sanitaria en nuestra ciudad. En este momento con normalidad funciona y recoge la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab”, sostuvo el alcalde Juan Carlos Cárdenas.

Llamado “urgente” al Gobierno Nacional

Empresas como Veolia, a través de sus canales de información advirtieron la suspensión de rutas recolectoras este 16 de agosto en el área metropolitana, con excepción de Bucaramanga.

“Solicitamos a la comunidad no sacar la basura a las calles, mientras se indica cómo será recolectada”, comunicó ayer la Alcaldía de Girón.

A raíz de las decenas de camiones ocupados con residuos desde hace más de 48 horas, las empresas prestadoras no cuentan con la flota de automotores que normalmente usan en los barrios y sectores residenciales.

En los recorridos que ayer hicimos al cierre de la presente edición, no observamos grandes cantidades de basura acumuladas. Registramos en fotos algunos focos de desechos, pero no vimos grandes desórdenes.

“En estos momentos la capacidad de recolección está muy reducida. La Piedecuestana de Servicios aún no tiene permiso para ingresar a El Carrasco, varios carros fueron devueltos este lunes, no pudieron disponer. En Aguachica tampoco se ha podido disponer. Se están usando volquetas para atender los puntos críticos del municipio, no hay más vehículos para poder recoger. Muchos barrios quedarán con algunas acumulaciones de residuos”, informaron fuentes del Gobierno de Piedecuesta.

En las últimas horas la Procuraduría se volvió a pronunciar ante la situación que ocurre en Aguachica, en donde el alcalde de la localidad y la comunidad se han opuesto, incluso con bloqueos viales, para impedir la disposición de desechos en Las Bateas.

Olga Lucía Patín, procuradora Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, advirtió ante la opinión pública que están represados 20 camiones, “que ya están generando lixiviados que ponen en riesgo el medio ambiente y la salud pública”.

Mediante varios oficios la Procuraduría le ha advertido al Alcalde de Aguachica, entre otras autoridades y mandatarios, que “la restricción u obstaculización injustificada al acceso a los sitios de disposición final es un comportamiento que contraría la normatividad vigente”.

Miguel Moreno, alcalde de Floridablanca, en donde diariamente se generan más de 200 toneladas de residuos, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional.

El mandatario indicó que “el plan de contingencia que establecimos necesita tres meses de disposición en Las Bateas, para encontrar un nuevo sitio de disposición para el área metropolitana. Es tan grave la situación, que ni siquiera han recibido los residuos de Aguachica.

“Es una situación que excede completamente las competencias y facultades que tengo como alcalde frente al orden público en Aguachica. Este problema puede colapsar nuestra red de aseo. Solicitamos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que se tomen todas las decisiones necesarias para que orden público nos permita disponer”, agregó el Alcalde Miguel Moreno.

Intentamos hablar con el Alcalde de Aguachica y con la Gerente Regional de Veolia en Santander y Cesar, empresa que en estos momentos opera Las Bateas, pero hasta el cierre de la presente edición de Vanguardia no hubo ninguna respuesta ni pronunciamiento.

“Actualmente los prestadores estamos con las rutas de recolección habituales suspendidas. Lo que vamos a hacer son unas rutas especiales, para atender centros médicos y establecimientos de gran superficie. La Procuraduría ya aclaró que, desde que un relleno tenga viabilidad ambiental y en el caso de una emergencia, existe la obligación constitucional y legal de permitir la disposición. Esperamos una mediación entre Procuraduría y el alcalde de Aguachica, y una especie de cordón de seguridad que se haría con la Policía Nacional”, indicó a Vanguardia uno de los directivos de las empresas de aseo.

La procuradora Delegada Olga Lucía Patín manifestó que desde dicho organismo de control se brinda y garantizará el acompañamiento para lograr la disposición de residuos del área en Aguachica. La funcionaria afirmó que la Procuraduría estará “muy atenta para que esta disposición se haga en las mejores condiciones técnicas y no ponga en riesgo la salud y el ambiente en Aguachica”.

Al cierre de la presente edición desde la Gerencia de otro prestador del servicio de aseo en el área metropolitana se indicó que “sí, los camiones siguen cargados. Nuestros vehículos están acá en el área metropolitana”.

En Floridablanca también se decretó la calamidad pública. Anoche se estudiaba qué posibilidades legales existen para poder disponer en El Carrasco la basura acumulada. “Están en esa situación, en Consejo Municipal de Riesgo”, se informó desde el Gobierno Local.

Intentamos conocer si el Gobierno de Bucaramanga estaría dispuesto a recibir los residuos de los demás municipios del área, pero no hubo respuesta desde la Subsecretaría de Medio Ambiente ni tampoco desde la Emab.

Interpusieron tutelas

Gobiernos y personerías del área metropolitana, entre otros Municipios de Santander, interpusieron acciones legales para que se permita seguir usando El Carrasco, debido a que no existen más alternativas viables para hacer la disposición.

Jorge Humberto Rangel, concejal de Bucaramanga y coordinador de la comisión accidental de El Carrasco, informó a Vanguardia que “se interpuso una tutela por parte del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Bucaramanga, con base en estudios técnicos de la Emab y en los cuales se argumenta que El Carrasco se puede adecuar para recibir otros 733.342 metros cúbicos de residuos. La tutela está encaminada a que se acepten estos estudios, para atender la actual emergencia sanitaria”.

En Girón también se interpuso una tutela, en la cual se advierte una posible acumulación de desechos en las calles y a través de la cual se pretende obtener luz verde para disponer en El Carrasco.

“Girón no tiene los recursos para implementar planes de contingencia y llevar los residuos hasta Aguachica. Se interpusieron acciones legales, incluso con un informe financiero del Municipio. Nos valdría cerca de $1.500 millones los tres meses de disposición en Aguachica”, informaron miembros de la Alcaldía de Girón.