Estas son las 10 faltas de cultura ciudadana que más se cometen en Bucaramanga

Muchos conductores no respetan las señales de tránsito: exceden los límites de velocidad y no utilizan los cinturones de seguridad, por citar sólo dos faltas. Según Tránsito, a la fecha se han impuesto 16.190 ‘comparendos’ por la transgresión a diversas normas vehiculares.

El irrespeto hacia los demás, como no ceder el paso, no respetar las filas, no cederle la silla en un bus a una persona mayor, hacer comentarios ofensivos o discriminar a otras personas por su apariencia o condición social, son más comunes de lo que se piensa en Bucaramanga. Según el sondeo oficial, el 45 % de la gente no tolera la presencia de migrantes.