Este manual le enseña cómo dejar atrás la violencia en casos de intolerancia

En días recientes, en un nuevo caso de intolerancia, fue asesinado un joven de 22 años en el norte de Bucaramanga. En esta ocasión, la discusión entre el joven y su vecino de 38 años, terminó con la muerte del primero, luego de un altercado entre ellos por las peleas reiteradas entre sus mascotas.

Lea también: ¿Los bumangueses tienen redes de apoyo para mejorar su salud mental?

El pasado 6 de diciembre el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel José James Roa, advirtió que el 72% de los homicidios ocurridos este año en la ciudad y el área metropolitana, tienen como causa común la intolerancia.

Frente a esta situación, Vanguardia consultó a diferentes profesionales en psicología para conocer algunas de las recomendaciones para que usted pueda afrontar de manera pacífica asuntos de la vida cotidiana que han terminado, en repetidas ocasiones, con hechos fatales. Esos conceptos reúnen algunas herramientas y reflexiones prácticas para mejorar la convivencia de los bumangueses.

Evite líos en las vías

Si usted va por una calle en su vehículo o moto rumbo a su lugar de trabajo y, de repente, otro conductor se atraviesa en su camino y lo cierra, ¿cuál sería su reacción? Esta situación recurrente puede desencadenar en riñas, lesiones personales e incluso la muerte.

Para Javier Gómez Sánchez, psicólogo clínico, es necesario mencionar que conducir es una de las actividades que mayor “tensión” puede producir en el ser humano. Gómez Sánchez considera que es necesario reconocer el estado anímico de cada conductor ante cualquier eventualidad. El estrés, un mal día en el trabajo o una discusión con el jefe son apenas un puñado de factores que inciden en esa respuesta frente a la situación. “La reacción de ira y hostilidad es propia de las personas que tienen prisa”, señala Gómez Sánchez.

Por ese motivo, dice él, es importante acudir a ejercicios sencillos de relajación como la respiración profunda, que puedan distender esa ira acumulada producto del impasse. De igual manera, el psicólogo Gómez Sánchez invita a no “malinterpretar” la intención del otro. “No siempre las personas actúan con malas intenciones. Puede ser una distracción o producto de otra situación”, agrega el experto.

Adicionalmente, Gómez Sánchez recomienda no dejarse llevar por los pensamientos de ira y “aumentar la tolerancia a la frustración”. Es decir, aceptar que no todos los asuntos que usted plantea en su cotidianidad saldrán como usted espera, entre ellos el tiempo de espera en la vía.

Problemas que involucran mascotas

La tenencia de mascotas implica responsabilidades que muchas personas evitan o prefieren eludir. Dejar de recoger los excrementos de sus mascotas o pasearlos sin el collar y bozal -cuando es necesario- son apenas algunos de los motivos de discusión entre ciudadanos. Por eso frente al reclamo aireado que usted pueda llegar a presentar a su vecino es importante que tenga presente algunas recomendaciones.

Al respecto, Sonia Parra Niño, psicóloga del Hospital Psiquiátrico San Camilo, recomienda que, en primer lugar, usted “identifique la emoción y aprenda a distanciarse de aquello que pueda generar conflicto”, dice ella. El control de la respiración profunda puede reducir el estrés en el cuerpo. Este es el ejercicio recomendado por la psicóloga Parra Niño: inspire profundamente mientras cuenta mentalmente hasta cuatro. Mantenga esa respiración y cuente, nuevamente, hasta cuatro. Finalmente suelte el aire mientras cuenta mentalmente hasta ocho.

Asimismo, destaca Parra Niño es fundamental que cada persona “aprenda a escuchar y respetar”. Por ello considera la experta es necesario que piense bien la respuesta que llegará a dar. “Con los nervios o el enfado, no logramos controlar las palabras y se llega ante el otro con argumentos que no solucionan nada y al contrario, agravan la situación”, explica la psicóloga Parra Niño y añade en su recomendación: “practique ser empático. Recuerde que en la calle hay personas con diversas situaciones y no sabemos cómo se encuentra mentalmente”.

Vecinos ruidosos

Fiestas que parecen interminables, vecinos acostumbrados a perturbar la tranquilidad de los demás con sus gustos musicales, suelen generar problemas y episodios de conflictos de convivencia.

Sandra Milena Serrano, psicóloga y referente del programa de Salud mental de la Alcaldía de Bucaramanga, añade que es fundamental ser “más asertivo y menos agresivo” a la hora de comunicarse con ese vecino que irrumpe su descanso. Además, comenta la psicóloga es importante que cada persona que espera presentar un reclamo ante un vecino revise antes sus propios comportamientos y que “tan coherente sería ese llamado”.

“Más allá de señalar el error, explíquele (a su vecino) las consecuencias que traen esas acciones a sus actividades diarias”, dice la psicóloga Serrano y ejemplifica: “si usted está estudiando y necesita concentrarse, coméntele a su vecino cómo se está viendo afectado”.

En ese sentido, añade la experta, revise los términos que usted utiliza para referirse a su vecino, procure evitar groserías o palabras fuertes que pueden llegar a causar más violencia.

Dato: Estas son algunas líneas de atención en salud mental que le pueden brindar ayuda u orientación en caso de que así lo requiera.

Línea departamental (24 horas): 317 4402158

Línea municipal (9:00 a.m. a 9:00 p.m.): 318 548 9377

Hospital Psiquiátrico San Camilo (24 horas): 7008390 o 7008391