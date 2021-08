Este sábado inicia vacunación en población de 12 a 14 años

“Esta semana estamos en la distribución de los biológicos de la farmacéutica Pfizer que ingresaron al país días atrás. Así que no hay razón para no vacunarse. Un llamado especial para la población de 15 y más años”, precisó.

En lo referente a Santander, se pudo establecer que a corte del 24 de agosto, alrededor de 13.500 jóvenes entre los 20 y 24 años de edad ya habían recibido la vacuna contra el COVID, lo que representa un 7,15% con respecto a la población Dane. Además, un 19% de la población entre 15 y 19 años.

A la fecha, 941.390 personas se les ha suministrado la primera dosis contra el SARS-CoV-2, 600.130 se han inmunizado con dos aplicaciones y 162.212 con unidosis. Lo anterior quiere decir que 1 millón 703 mil 732 biológicos han sido aplicados en el territorio, lo que representa el 95% con respecto a las vacunas recibidas por parte del Gobierno Nacional.

Las autoridades le insisten a la población en general no esperar más por la vacuna. De hecho, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1255 de 2021, con el fin de garantizar el acceso a la inmunización de todos los habitantes del territorio colombiano y alcanzar la inmunidad comunitaria.

En este acto administrativo se definen las condiciones y la estructura de datos para el reporte de la información de las personas que viven en Colombia y no tienen documento de identidad expedido por el Gobierno Nacional, las cuales pueden ser migrantes irregulares o connacionales.

Cifras que dan esperanza

Juan José Rey Serrano, secretario de Salud de Bucaramanga, opinó que lo que está sucediendo actualmente es efecto del comportamiento ascendente en la vacunación. Del 23 al 25 de agosto, la capital santandereana no registró fallecimientos por Coronavirus; por lo menos en el listado diario que entrega el MinSalud no apareció ninguna muerte en esta localidad.

A estos alentadores datos se suma que Santander, el pasado miércoles 25 de agosto, no tuvo ni una vida perdida por contagio del virus. No obstante, el porcentaje de positividad de ahora no se evidenciaba desde junio del año pasado.

De acuerdo con Rey Serrano, “son unas cifras alentadoras. Desde julio empezamos a notar que los casos nuevos empezaron a bajar, lo que de alguna manera ha repercutido en la liberación de las camas de Unidades de Cuidados Intensivos”.

El 30 de junio de 2021, por ejemplo, la ocupación UCI estuvo al tope, obligando a las autoridades a plantear planes de traslados a otras regiones del país o de implementación del Triage Ético. Hoy, por cada 100 camas que se tienen, solo nueve están ocupadas por pacientes COVID-19, cuyo diagnóstico llevan varios días o semanas.

“Insisto en que el blindaje más importante colectivo que podemos tener para una pandemia que tiene picos es que podamos vacunarnos. Eso nos ayuda muchísimo. Hacia finales de julio ya teníamos a un importante número de personas con esquema completo”, puntualizó.

El Secretario de Salud subrayó que otro criterio que podría explicar el comportamiento epidemiológico actual es la cantidad de personas susceptibles; es decir, aquellas que nunca han tenido contacto con el virus.

“Los tres picos que tuvimos nos dejaron una cifra récord de 100 mil personas que se enfermaron, se recuperaron y quedaron inmunizados. Muchas personas después de la primera infección se vuelven inmunes y no se dejan volver a enfermar, eso también ha ayudado muchísimo a que el virus no se esté propagando en la misma cantidad”, acotó.

Para los epidemiólogos, el nivel bajo de casos positivos y la disminución de muertes han permitido encontrar el valle.

“Estamos en un valle que nos ha permitido reactivarnos, tener un poquito de descanso en los servicios de salud, pero no nos podemos relajar porque la historia de la pandemia nos ha escrito tres picos y seguramente habrá un nuevo aumento de los casos tarde o temprano. La mejor preparación para esto es seguir vacunándonos”, aseveró Rey Serrano.