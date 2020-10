Este es el primer puente festivo que Colombia disfrutará después del aislamiento. El segundo del año si se tiene en cuenta que el último feriado disfrutado sin la amenaza del coronavirus fue el del Puente de Reyes, en enero de 2020.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, Mebuc, espera que cerca de 110 mil habitantes del área metropolitana de Bucaramanga se trasladen a hoteles y fincas en municipios turísticos o a visitar familiares en otras zonas de Santander.

Sin embargo, hay algunas medidas que debe tener en cuenta porque, como lo han explicado los expertos y las autoridades locales, el COVID-19 no se ha ido y es importante continuar con responsabilidad esta nueva etapa que vive el país.

Entonces, estos son los puntos que debe tener en cuenta antes de salir de Bucaramanga:

-Lo primero que debe saber es que el departamento atraviesa su segunda temporada de lluvias. Esto quiere decir que hay alerta de crecientes súbitas y deslizamientos en algunas zonas de Santander.

El director regional de Gestión del Riesgo, César García, explicó a Vanguardia que hay alta probabilidad de crecientes súbitas en el río Lebrija y sus afluentes, los ríos de Oro, Suratá, el Playón.

“Pedimos a la comunidad que estén alerta. Por COVID-19 no es recomendable hacer actividades recreativas en fuentes hídricas. Pero si desean hacerlo deben estar muy pendientes del agua. Si ven que cambia de color, puede significar que está lloviendo mucho en la parte alta”, dijo García.

El funcionario también explicó que en zonas de la provincia de Guanentá se han registrado fuertes lluvias y hasta granizo, como en el caso de San Gil y Curití, por lo que pueden presentarse emergencias.

“Tenemos alerta en San Rafael de Lebrija, Cimitarra, Puerto Wilches, San Gil, Curití, Barichara. Sabemos que, por ejemplo, el sistema de alcantarillado de San Gil colapsa y puede causar algún inconveniente”, explicó el líder de Gestión del Riesgo en Santander.

-Hay vías que no están habilitadas en un 100%, por lo que se recomienda paciencia y mucha pericia al conducir.

De acuerdo con García, “en la vía nacional hacia Bogotá seguimos realizando obras de mitigación del riesgo en siete puntos desde Piedecuesta hacia Pescadero. Entonces los conductores no solo deben tener paciencia sino cuidado, para evitar accidentes”.

Desde la oficina de Gestión del Riesgo se les pidió a las concesiones encargadas de las vías del departamento, contar con paleteros y todos los protocolos de gestión del riesgo, no solo en este corredor vial sino en las carreteras que comunican a la capital de Santander con Pamplona, Málaga, Barrancabermeja y Rionegro.

-No habrá ningún requisito para ingresar o salir del área metropolitana. Sin embargo, la Mebuc tendrá puntos de control a la entrada del área para prevenir la siniestralidad vial y evitar aglomeraciones en vehículos particulares y de servicio público.

“Serán 200 Policías los que estarán en las vías de Bucaramanga y el área haciendo campañas de prevención. Queremos que la ciudadanía sea consciente y no haya casos de conductores en estado de embriaguez”, explicó el comandante de la Mebuc, general Luis Ernesto García.

La idea, explicó García, es que en los puntos de control los conductores puedan descansar y recargar energías para continuar con sus recorridos sin mayores percances.

-En cuanto a las vías del departamento, el coronel Carlos Julio Cabrera Suárez, comandante de la Policía Santander, explicó que dispondrá de más de 150 uniformados, en 10 áreas de prevención vial que incluyen controles al exceso de velocidad, maniobras peligrosas, pruebas de embriaguez, control al transporte informal y documentación.

“Realizaremos el acompañamiento y los respectivos controles sobre los ejes viales y atractivos turísticos de los 78 municipios que componen nuestra jurisdicción. Actuemos con responsabilidad y tranquilidad, acatando las medidas sanitarias y utilizando los elementos de bioseguridad, manteniendo el distanciamiento social, evitando las reuniones masivas y aglomeraciones en espacios cerrados, en concordancia con las normas vigentes y las medidas de autocuidado”, dijo Cabrera.

Según el reporte de la Policía de Santander, el año pasado para este mismo periodo se presentaron diez siniestros viales, que dejaron siete personas lesionadas y cuatro personas fallecidas en el departamento.

-Recuerde que el Pico y Placa en Bucaramanga está vigente los sábados de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y este 10 de octubre le corresponde a las placas terminadas en dígitos 7 y 8.

Además, en Santander no hay restricción alguna que hable sobre la cantidad de personas que puedan transitar en el vehículo particular. Sin embargo, las autoridades recomiendan que no más de tres personas se movilicen al tiempo en el carro para cumplir con las medidas de bioseguridad enfocadas a frenar el coronavirus.

Antes de viajar revise las condiciones mecánicas y eléctricas del vehículo; tener a la mano los documentos vigentes del conductor y del vehículo (SOAT, tarjeta de propiedad, revisión técnico-mecánica, licencia de conducción y análisis de gases vigente), y revisar que el equipo de carretera y prevención esté completo y con los elementos en buen estado (botiquín extintor, llanta de repuesto, herramientas).

-La Terminal de Transportes de Bucaramanga trabajará, como lo viene haciendo desde su reapertura, durante las 24 horas del día. Los buses que salen de la Terminal tendrán sillas demarcadas para garantizar la separación de pasajeros y que se cumpla con la capacidad máxima del 50 %

Además, puede adquirir sus pasajes vía internet o de manera presencial en las taquillas del Terminal.

-Los hoteles de Santander pueden tener una ocupación del 100%, sin embargo, en las zonas comunes de dichos establecimientos no debe haber aglomeraciones.

De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, los hoteles implementaron estaciones para limpieza de manos y calzado y realizan una permanente desinfección de habitaciones, control de aforo y exigencia de tapabocas en zonas comunes.

trabajará, como lo viene haciendo desde su reapertura, durante las 24 horas del día. Los buses que salen de la Terminal tendrán sillas demarcadas para garantizar la separación de pasajeros y que se cumpla con la capacidad máxima del 50 %

Además, puede adquirir sus pasajes vía internet o de manera presencial en las taquillas del Terminal.

-Los hoteles de Santander pueden tener una ocupación del 100%, sin embargo, en las zonas comunes de dichos establecimientos no debe haber aglomeraciones.

De acuerdo con la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, Cotelco, los hoteles implementaron estaciones para limpieza de manos y calzado y realizan una permanente desinfección de habitaciones, control de aforo y exigencia de tapabocas en zonas comunes.