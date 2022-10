Esto es lo que nos gusta y lo que le falta a Bucaramanga

PRINCIPAL PROBLEMA

Saúl Jaimes: “El principal problema de Bucaramanga es la inseguridad. Aquí matan a una persona por cualquier cosa. Sé que tenemos las mayores tasas de robos por cada cien mil habitantes del país. ¡Eso me parece terrible! Lo peor es que todo se queda en impunidad”.

Jésica Franco: “Yo creo que el ‘lunar negro’ más grande de esta ciudad es que no hay empleo, sobre todo para nosotros los jóvenes. Ni siquiera teniendo un cartón profesional uno puedo garantizar un cargo digno. Por eso toca recurrir a las ventas informales”.

Karen Becerra: “Esta ciudad se quedó sin vías. Eso hace que a toda hora se vean trancones. Como si fuera poco, la falta de cultura ciudadana hace que muchos conductores invadan andenes y vías, contribuyendo aún más al problema de congestión en el que andamos”.

LO QUE MÁS LE GUSTA

Miguel A. Durán: “A pesar de que algunos parques están descuidados, por falta de mantenimiento, en general estos escenarios siguen siendo las mejores plataformas y las más bonitas vitrinas de Bucaramanga. Son lugares de sano esparcimiento”.

Cecilia Garavito: “Bucaramanga es de esas ciudades en donde la gente sigue siendo emprendedora. En general, la ciudad es un buen vividero y hay motivos para amañarse y para pasarla bien. De igual forma, me encanta que es un sitio en constante progreso”.

Iván Zabala: “A mí me gustan muchas cosas de Bucaramanga: la gente, las mujeres, la cordialidad, la Plaza Cívica, el Parque del Agua, la buena comida, en fin... hasta el equipo de fútbol me encanta. El Atlético pinta para ser el próximo campeón de Colombia y eso me gusta”.

LO QUE SE AÑORA

Jhon Carreño: “Aunque yo aún soy muy joven, añoro esa Bucaramanga que iluminaba todas sus calles en el mes de diciembre. El barrio La Victoria, por ejemplo, se convertía en una auténtica postal. Ojalá este año, con los 400 años de fundación, revivan esta linda tradición”.

Pablo Antonio Carvajal: “Añoro el remoquete de ‘Ciudad Cordial’. Creo que, por ponerle el título de ‘Ciudad Bonita’, perdimos lo que más nos identificaba: la amabilidad. Éramos una ciudad en donde la gente respetaba a los demás”.

Alberto Contreras: “La Bucaramanga de antes era mejor, porque la gente tenía valores y se tenía un verdadero sentido de pertenencia. Bucaramanga era acogedora, los turistas nos envidiaban la limpieza, se podía caminar tranquilo y lo mejor era que el bumangués se distinguía por su cordialidad. Extraño esas épocas”.