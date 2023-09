$!Estos fueron algunos de los artistas que no se alcanzaron a presentar en el megaconcierto de la Feria de Bucaramanga

Comentarios de indignación

En medio de la lluvia, miles de personas tuvieron que abandonar el Estadio Alfonso López de Bucaramanga, en el que estaba previsto que se desarrollara este evento en el que faltaron ocho artistas por presentarse. Indignación y molestia por parte de los asistentes fueron algunas de las reacciones más difundidas en redes sociales. Los principales artistas del evento: Carlos Vives, Zion & Lennox, Blessd, Omar Geles y Wilfrido Vargas, entre otros, no alcanzaron a presentarse.

En redes sociales, los asistentes se quejaron e incluso recordaron situaciones similares en este mismo escenario.

"Hace 7 años Carlos Vives se presentó en ese mismo estadio y cayó un diluvio y jamás suspendieron el concierto", comentó indignado un usuario en la red social X.

De hecho, algunos recordaron el comentario que en su momento dejó el artista samario a su paso por Bucaramanga en 2015: "En medio del aguacero había ráfagas de viento muy frío ¡y ustedes nos calentaron! Gracias Bucaramanga, la más educada", trinó en su momento Vives en 2015.

"Es ilógico que no tengan prevención con los equipos de sonido en caso de que llueva #megaconcierto, que tristeza (...)";"Cancelado el 'Megaconcierto' en #Bucaramanga que 'no era de los mismos organizadores del año pasado' jajaja Yo he ido a muchísimos conciertos donde no ha parado de llover y no los han cancelado... Que horror de evento!", fue otro de los comentarios replicados en redes sociales por asistentes indignados.