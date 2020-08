Situación similar ocurrió con la panadería 'La Baionnett'. El pasado 31 de julio suspendieron los servicios del punto de Cabecera dejando solo el que se encuentra en la carrera 32 con calle 56. “Los costos del arriendo y la administración eran elevados y el dueño no nos hizo rebaja pese a la situación compleja que estamos pasando, por esa razón no pudimos continuar”, afirmó una representante de la panadería.

La solución no puede ser el cierre del comercio

Las cifras del informe de Fenalco indican que el 74 % de los empresarios santandereanos han tenido que despedir personal en estos cinco meses para no cerrar. Además el 49 % se vería obligado a tomar la decisión de disminuir la nómina y el 27 % cerraría de forma definitiva su negocio si se concreta un nuevo cierre del comercio.

Para los empresarios, los cierres del comercio implementados por el Gobierno solo afectan a los negocios formales, pues quienes no pagan impuestos, no tienen locales o no tienen empleados, nunca detienen su actividad. Cocinan o producen desde sus casas o en la calle y para ellos no hay ‘pico y cédula’ o restricciones que sirvan. Las restricciones sólo se aplican contra los formales.

Durante el mes de julio la Alcaldía de Bucaramanga había tratado de implementar un plan piloto para los restaurantes, pero ante el aumento de contagios de COVID-19 se detuvo el proceso y hasta el momento no hay nuevas propuestas para reactivar el sector en la región. En otras ciudades como Cali y Bogotá ya hay fechas para realizar los pilotos.