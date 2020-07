Estudiantes del Ipred-UIS en plantón por inconformidades con el proceso de matrícula

El Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, Ipred, es una institución dentro de la UIS de carreras a distancia y semipresenciales. Sin embargo,desde que comenzó la pandemia han tenido que recibir sus clases a través de plataformas virtuales.

Uno de los principales inconvenientes es que las liquidaciones están llegando por un valor que oscila entre un millón 800 mil pesos y la gran mayoría de los estudiantes no cuentan con los recursos para cancelar las matrículas.

“Los estudiantes no tienen garantías, las clases no son de calidad, no brindan equipos, suben mal las calificaciones a las plataformas y nos exigen que paguemos la matrícula de este semestre en un plazo de 15 días o sino será un pago extraordinario, donde cobran casi 100 mil pesos adicionales”, afirmó Edgar Caballero, estudiante de artes plásticas del Ipred.

A través de un derecho de petición dirigido a Germán García, director del Ipred, los estudiantes exigieron además de oportunidades para pagar su matrícula, que se les trate con el “principio de igualdad ya que ya que sólo se ha dado alivio económico a los estudiantes de pregrado presencial”.

“Consideramos que impulsar el desarrollo de un semestre académico de manera virtual, donde no se cuenta con las condiciones socio-económicas y tecnológicas óptimas, es darle la espalda al estudiantado y a la sociedad en sí misma”, afirma una carta enviada por el grupo de alumnos afectados.

Por lo anterior, exigen que se aplace el inicio del semestre académico 2020 en la sede de Bucaramanga, hasta que se vean garantizados los siguientes puntos:

1. Pago total del valor de la matrícula para estudiantes de estratos 1, 2 y 3.

2. Para los estudiantes excluidos por el numeral anterior, solicitamos que se les brinden las mismas garantías que a los estudiantes de pregrado presencial UIS contempladas en el Acuerdo N° 011 de 2020 de 19 de abril.

3. Brindar dotación de equipos tecnológicos, tanto a docentes como a estudiantes, que no cuenten con dichos recursos para llevar a cabo sus clases virtuales.

4. Ampliación del tiempo en el pago ordinario del semestre académico, sin estar sujetos al pago extraordinario.

5. Mantener seguimiento a los estudiantes, con el fin de conocer individualmente sus dificultades y, a su vez, brindarles soluciones coherentes y eficientes.

A pesar de las constantes manifestaciones los estudiantes no han recibido respuesta de los directivos de la institución y afirmaron que su próxima acción a realizar será una acción de tutela para exigir el cumplimiento de sus derechos.

*Los nombres fueron cambiados a solicitud de las fuentes.