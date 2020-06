Estudiantes protestaron en Bucaramanga por las medidas económicas implementadas en la UDI

“Esto quiere decir que los estudiantes de psicología, comunicación social y derecho no tienen dichos beneficios y eso nos generó molestia ya que la mayoría de estudiantes de la UDI son de psicología y pagamos uno de los semestres más costosos de la universidad”, mencionó Hernández.

Carolina Hernández*, estudiante de noveno semestre de psicología en la institución, afirmó que algunas de las razones de protesta fueron los descuentos a las matrículas de algunas carreras que realizó la universidad y no a todos los programas de pregrado como debería ser “justo”.

Como segunda instancia, los cobros de los derechos de grado no tendrán descuentos, “muchas universidades contemplaron hacer descuentos a este proceso por las situaciones que estamos viviendo, pero ellos lo siguen cobrando como si estuviéramos yendo a la universidad”, agregó la estudiante.

Otra de las razones de la protesta tiene que ver con que en la última ceremonia de grado que se realizó de manera virtual, los diplomas aparecían con el nombre de ‘Corporación Universidad de Investigación y Desarrollo’.

“En el mes de febrero la palabra ‘Corporación’ no aparecía y esto repercute en nuestras profesiones ya que eso quita prestigio cuando uno sale a conseguir trabajo. El título no lo prometieron de esa manera, en los documentos de la matrícula siempre ha salido como universidad y no como corporación”, afirmó Dayana Suárez*, estudiante de último semestre de comunicación social de la UDI.

Por último, Suárez también se pronunció frente a “los cierres de cuentas de redes sociales de los estudiantes que estábamos manifestando. Nos crearon perfiles falsos atacándonos y diciendo que era algo tonto pedir descuentos”.