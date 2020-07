Evalúan línea de crédito para solventar a Metrolínea

El Gobierno Nacional, a través de Findeter, lanzó una línea de crédito para las siete ciudades del país que cuentan con Sistema Integrado de Transporte Masivo, Sitm. Los recursos serían tomados por las entidades territoriales para financiar el déficit operacional que se ha venido reportando en estos modelos de transporte, durante el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el COVID-19.

En este caso preciso, sería la Alcaldía de Bucaramanga la que se acogería a esta oportunidad para atender las necesidades que surgidas por la baja demanda de pasajeros que ha registrado Metrolínea, desde que se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio. Metrolínea pasó de 108 mil validaciones diarias en un día hábil y sin pandemia a 36 mil, que en términos económicos representan pérdidas cercanas a los $4 mil millones.

De acuerdo con la información entregada por el Ministerio de Transporte, el cupo de la línea de crédito alcanza los $645 mil millones. Findeter se encargaría de hacer el desembolso de manera directa, sin la intermediación de los bancos comerciales, con un plazo de pago de hasta diez años, más tres años de período de gracia y la tasa de interés IBR+2,3 mes vencido.

La vigencia de esta línea de crédito será hasta el próximo 31 de diciembre de 2020 y se trata de la segunda oportunidad de crédito directo que Findeter pone a disposición de diferentes entidades para hacer frente a los efectos de la pandemia. La primera iniciativa fue dirigida a empresas de servicios públicos.

Sobre el tema, Ángel Galvis, asesor de despacho de la Alcaldía de Bucaramanga, aseguró que “este crédito es una oportunidad única para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Transporte Masivo que tiene Bucaramanga. Desde la Alcaldía estamos dispuestos a participar en esta importante opción para recuperar a Metrolínea de los impactos de la pandemia”.

Sin embargo, dijo Galvis “es fundamental que Floridablanca y Piedecuesta que también son parte del Sistema, se comprometan con esta opción y participen en este proceso de financiación”.

¿Qué dice Piedecuesta y Floridablanca?

El alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal, no mostró interés en participar del proceso. Por el contrario, consideró que “los municipios (del área metropolitana de Bucaramanga) no tenemos por qué seguirnos endeudando en un Sistema que realmente no ha funcionado desde hace más de 10 años. Es decir, los problemas de Metrolínea no vienen de ahorita con la pandemia, sino desde su planeación, sus inicios”.

Según el mandatario, lastimosamente para el área metropolitana el Sitm fue mal planeado, con serios problemas financieros que solo se podrían recuperar si el Gobierno Nacional brinda un espaldarazo.

“No tiene razón de ser que los entes territoriales se sigan endeudando y pidiendo créditos por un sistema que hasta hoy no ha llenado las expectativas. Lo que tenemos que hacer es una reestructuración, saber de qué forma se le hace una nueva inversión por parte del Gobierno Nacional u otras instituciones para poder rescatarlo y de una buena vez brindar un buen servicio”, acotó Carvajal.

El alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, por su parte respondió que el tema aún no se ha socializado en Junta de Metrolínea.

“Nosotros solo tenemos una participación accionaria del 2,51%, frente a un porcentaje superior de 89,66% de Bucaramanga; Girón y Piedecuesta, el 1,41%, cada uno. Una vez se socialice lo revisaremos. Este año Floridablanca es miembro suplente de la Junta Directiva, no principal”, subrayó.

DATO: Solo Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena y Pereira pueden acceder a esta línea de crédito.