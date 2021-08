“Reconstruir lo que está abandonado. Reconstruir lo destruido pero al ‘justipress’. Pero a mí me ha enseñado la vida, a todos los de la mesa y a usted Yolanda, que es la directora del programa. Yo soy seguidor de un gran pensador alemán que se llama Adolfo Hitler”, dice Hernández en el minuto 12:51.

Aunque dicha columna de opinión no hace referencia al exalcalde de Bucaramanga, esto fue aprovechado por algunos tuiteros y usuarios de redes sociales para traer a colación las declaraciones que hizo Hernández hace cinco años.

Cuando Yolanda Ruiz le pregunta: “¿Cómo así alcalde?”, este contesta:

“Escuche, en las recomendaciones que da: no pretenda que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La menor bendición que le puede pasar a personas, ciudades y países es la crisis, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis donde se resuelven los grandes problemas de la humanidad. Es en la crisis donde salen las grandes inventivas. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Sin crisis todo viento es caricia. Sin crisis la vida es una lenta agonía. Superemos la única crisis que tenemos que es nuestra propia cobardía e incapacidad de resolverla”.

Luego, el periodista Jorge Espinosa le dice: “Einstein ( el físico Albert Einstein) también insistía en lo mismo, en que una definición posible de la estupidez humana es que usted tratara de hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados distintos. Por cierto, alcalde, Hitler no es un pensador de nada”. En ese momento, interviene María Elvira Samper y le dice que es mejor hacer referencia a Einstein que a Hitler.

“Bueno, el consejo sí, sí, sí. Hitler es un asesino yo sé”. Entonces, Yolanda lo interrumpe y le asegura: “Alcalde mejor le va citando a Einstein”. Y Hernández contesta: “bueno, Einstein”

Días antes de la publicación de estos trinos, Rodolfo Hernández se ubicó tercero en una encuesta de intención de voto de la firma Invamer, detrás de Gustavo Petro y Sergio Fajardo, y superando a otros posibles precandidatos como Juan Manuel Galán, Humberto de la Calle y Óscar Iván Zuluaga.

El ex alcalde y precandidato presidencial fue entrevistado en la Wradio hoy 16 de agosto de 2021 y aseguró “esto fue un lapsus, yo no tengo sino, contra el pueblo judío, contra Einstein, que es gente que le ha aportado a la ciencia, al conocimiento, yo he tenido profesores judíos. Pido disculpas, fue un lapsus, tengo derecho a equivocarme como cualquier ser humano”.

Así que es verdadero que Hernández haya asegurado que era “seguidor de un gran pensador alemán, Adolf Hitler”.