'Excusas por hacerles pasar el mal rato', alcalde Cárdenas por caos tras cierre de la 27

En medio de la rendición de cuentas por el término de su periodo como Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas pidió excusas a la comunidad por el colapso en la movilidad que generó en la ciudad el cierre de la carrera 27 para un concierto de Jessy Uribe, por el cumpleaños de la ciudad.

"Somos reconocidos internacionalmente en un género musical que son las cumbias. Eso no me lo estoy inventando yo. Ayer estuvo nuestro máximo exponente, artista de Don Bosco. Yo no sé si les molesta que sea de Don Bosco", afirmó el mandatario saliente haciendo referencia al cantante de música popular, Jessy Uribe, quien es oriundo de Bucaramanga.

Ante el cierre de la carrera 27, una de las principales 'arterias' viales de Bucaramanga, el mandatario pidió excusas toda vez que cientos de personas expresaron sus molestias a través de redes sociales por la congestión vehicular a pesar de las vías alternas.