Expertos en derecho constitucional debatieron temas como violencia de género y el maltrato infantil en Bucaramanga

Entre los ponentes invitados estuvieron María Marcos González (España), Manuel Eduardo Marín Santoyo (Colombia), Carlos Mario Molina Betancur (Colombia), María Claudia Quimbayo Duarte (Colombia), Gilberto Guerrero Rocca (EEUU), Ramón Alberto Figueroa Acosta (Colombia), Stephen Launay (Francia), Giovanny Alvaréz Santoyo (Colombia), María Teresa Paredes (México), Miguel Ángel Villalobos (Perú), Rito Antonio Calderón (Colombia) y César Javier Valencia Caballero (Colombia).

Durante su conferencia sobre las violencias de género, María Teresa Paredes Hernández, abogada penalista, defensora de Derechos Humanos y coordinadora de la Comisión de Igualdad y género del Colegio de Abogados de México, señaló que existe mucho camino por recorrer para que exista igualdad de género. “Un aproximado del 80 % de los delitos que denuncian las mujeres en el mundo no se investiga con perspectiva de género”. (Lea también: Se realizó el XIII Congreso Internacional de Teoría Jurídica y Derecho Constitucional en la UDES).

Al respecto, señaló que en la mayoría de países hay un sistema patriarcal que acentúan el machismo. “Incluso las propias mujeres hemos limitado el desarrollo de otras mujeres, empezando por nuestras hijas, hermanas, amigas y compañeras...”.

Por esta razón, Paredes Hernández propone la implementación de políticas públicas eficaces. “En primer lugar se debe prevenir el delito, después viene la protección de la víctima”.

En este sentido, comentó que las mujeres pueden sufrir una violencia atroz y la protección que les ofrecen las autoridades es insuficiente y la víctima suele terminar en el mismo círculo de la violencia.

“La violencia es un círculo en el que hemos crecido, hemos nacido, nos hemos desarrollado y los adultos mayores lo siguen viviendo. Debemos sensibilizarnos, cuando nos percatamos de que existe la violencia, automáticamente el sentido de supervivencia nos hace cortarla”, subrayó Paredes.

La abogada insistió en que los casos que llegan a los estrados judiciales se deben abordar con perspectiva de género, tanto para mujeres como para hombres. “No podemos señalar que la perspectiva de género siempre debe beneficiar a la mujer. Si las mujeres que hemos encabezado esta lucha apenas tenemos uno o dos meses de protección, para los hombres ni siquiera hay albergues. De hecho, hay más albergues para animales de la calle que para mujeres”, comentó.

Derechos de los niños

Héctor Manuel Bonilla, conferencista y presidente de la asociación civil ‘Children less abuse’ de México, lamentó la vulneración de derechos que sufren los menores latinoamericanos. “Es increíble cómo estamos en deuda con los niños. Muchas veces buscamos arreglar los problemas sociales que tenemos sin percatarnos que el origen de todos esos males está en la infancia”, aseguró.

Para superar este problema, Bonilla considera que se requiere un mayor conocimiento para criar a los pequeños. “Nadie nos enseña a ser padres. No existe una escuela, tenemos que prepararnos y cambiar el chip para hacer una educación basada en el amor y en el respeto. Eso es sumamente necesario”.

En cuanto a las leyes que protegen a nuestros niños, el académico asegura que en el papel todo está muy bien, pero llevarlo a la práctica dista mucho. “Tenemos que humanizarnos más y tener empatía con los niños, ponernos en sus zapatos, recordar cuando nosotros fuimos niños cómo vivimos. Tenemos muchos adultos quebrados y ese es el resultado de la sociedad actual”.

Retos del derecho

Miguel Ángel Villalobos es experto en Filosofía del Derecho y profesor de la Academia de la Magistratura donde se educan magistrados, jueces y fiscales del Perú. El pasado viernes presento su ponencia ‘La idea de la dignidad y la libertad a la luz del Derecho Constitucional y la Filosofía del Derecho’.

“Hay un mundo material y uno ideal, que es el de las ideas. Desde que apareció el ser humano, específicamente en la cultura griega han comenzado a dar muchas ideas de justicia, derechos y civilización griega, que fue el fundamento de la civilización actual”, comentó.

Sobre el contexto actual de la justicia latinoamericana, señaló que “el reto que tiene el juez como operador de justicia es el dilema de aplicamos la ley o nos dirigimos a la justicia. Cuando solo se aplica la ley es una especie de garantista, que es correcto, pero no siempre se encuentra la justicia”.

En este sentido, señaló que “Lo importante es que el juez pondere. Con las razones a favor y en contra encuentre lo que es más acercado a la verdad, que en el fondo es justicia”.

Además, Villalobos señaló que para que exista realmente justicia los integrantes de los sistemas judiciales deben bajarle a la soberbia, ser más comunicativos con el pueblo y mantener la conciencia jurídica. “Es el deber de comportarnos bien ante la realidad jurídica”.

En su visita, el profesor aconsejó a los futuros abogados que no se dejen engañar por lo material. “Vean en el Derecho el arte de la justicia. No hay justicia con solo conocimiento, también es necesario la moral y la ética, el principio de la rectitud. Si ellos ponderan, como diría Aristóteles, evitar los vicios y enfocarse en la virtud justicia, no solo van a ser buenos profesionales sino también buenos ciudadanos, como Sócrates hace 2.500 años”.