Falso: Alcaldía no habilitó link para entrega de ayudas a población vulnerable

Cabe destacar que a partir de hoy 25 mil familias de Bucaramanga –registradas en el Sisben (en los niveles 1 y 2), y que NO cuentan actualmente con ningún auxilio económico o programa social del Estado– recibirán una notificación como beneficiario de un Bono Bucaramanga Vital por $225.000, pero esta se hará únicamente a través mensaje directo de texto o correo electrónico, que hayan registrado en el Sisben.

“No se ha habilitado ningún link para que la gente se inscriba como población vulnerable para ser beneficiario de una ayuda. Desde la Alcaldía estamos trabajando de manera ardua para poder ayudar a todas las personas de alguna manera, pero les pedimos no difundir noticias falsas”, aclaró Natalia Durán, secretaria de Desarrollo Social del Municipio.

Ante esto, la Alcaldía de Bucaramanga informó que no ha habilitado ningún tipo de plataforma de registro de población vulnerable para entregar ayudas. Además, la Administración Municipal pidió no entregar datos personales en ninguna red social a través de este falso formulario.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.