Al tiempo hicieron un llamado a la comunidad de no compartir las cadenas que se envían en redes sociales y de creer solamente en la información que se publique en los canales oficiales de la institución, así como en las autoridades municipales, departamentales y nacionales.

Al respecto, la Fundación Cardiovascular de Colombia emitió un comunicado en el que asegura que lo publicado en redes sociales es un rumor. La institución aseguró que en el Hospital Internacional de Colombia no se están “adecuando salas para recibir a centenares de pacientes extranjeros infectados por coronavirus en Cúcuta”.

La invitación es a que en esta época de crisis, se evite la desinformación y sobre todo que no se compartan publicaciones con información que no está debidamente confirmada, pues las noticias falsas pueden causar pánico entre la comunidad.

Además el Gobierno Nacional ha manifestado, en reiteradas oportunidades que solo el Ministerio de Salud está autorizado para revelar datos sobre casos confirmados de COVID-19. Por ello, invitan a la ciudadanía a no difundir mensajes que no sean publicados por las cuentas oficiales del Ministerio de Salud.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.