Falso: en Bucaramanga no hay 80 pruebas positivas de coronavirus

“Hasta ayer a las ocho de la noche recogimos 80 pruebas de solo Bucaramanga que dieron positivo. La presidencia y la Gobernación dieron la orden de no emitir todavía este informe sino hasta el lunes en la noche, pero hay 80...”, asegura una mujer en el audio.

Además, en imágenes que circulan en redes sociales se dice que fuentes anónimas aseguran que hay confirmados 80 casos de COVID-19 y que por órdenes del Gobierno la información no se ha hecho pública.

Lo que dice la Secretaría de Salud

Desde la Secretaría de Salud de Santander se aseguró que dicha información es falsa. Javier Villamizar, el jefe de esta cartera en el departamento, expresa que en reiteradas ocasiones se le ha dicho a la comunidad que no crea en lo que circula en redes sociales, ya que la única institución autorizada y responsable de dar esta información es el Ministerio de Salud.

Expresa que los reportes sobre casos de coronavirus se están haciendo públicos a través de reportes diarios. “Oficialmente no hay nada. La campaña que estamos adelantando ahorita es tomar lo que más podamos de muestras, descartar posibles casos e identificarlos. La idea no es ocultarlos. Lo importante es contener”, asegura el secretario.

De esta forma, el funcionario indicó que en ningún momento el interés del Gobierno Nacional y de las autoridades regionales es ‘ocultar’ información de casos positivos. Por el contrario, se busca informar periódicamente e identificar los casos positivos, para poder contener el virus y evitar su propagación.

De allí que las versiones que apuntan a una orden del Gobierno de no emitir el informe hasta el lunes no tienen peso, ni sentido.

Si bien sí se han realizado pruebas a ciudadanos que vienen del extranjero, estas han dado negativo. Reiteró que el llamado es mantener la calma y buscar siempre los reportes de instituciones oficiales sobre el virus.

Al cierre de esta edición (20 de marzo, 2:00 de la tarde), se tenía el reporte de dos contagiados en Santander, los cuales están en aislamiento preventivo en sus viviendas, cumpliendo la cuarentena.

¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

