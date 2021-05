$!Falso: joven no fue quemado por el Esmad en Floridablanca

Tanto el testigo como el fotógrafo de Vanguardia contaron que el joven no resultó quemado por una acción del Esmad. El hecho se presentó cerca de la estación Payador de Metrolínea, en una zona donde estaban concentrados varios participantes del paro.

No sea Pingo, en alianza con Colombiacheck, pudo comprobar que sí hubo un joven de 21 años que resultó quemado el 3 de mayo en el marco de las protestas, que fue atendido inicialmente en la Clínica Foscal (Floridablanca) y luego fue remitido al Hospital Internacional de Colombia (Piedecuesta).

El video

Al analizar este video con velocidad baja se observa que no hay ningún integrante del Esmad cerca. También se ve observa al joven en una moto con otra persona. De un momento a otro se incendia. El joven sale corriendo hacia el separador, donde cae al piso y se ve que varias personas se le acercan.

Esta versión coincide con lo que observó el reportero gráfico Jaime Moreno Vargas, quien explicó que entre el sitio de los hechos y la zona donde estaba el Esmad y la Policía (Cañaveral) había cerca de 300 metros, por lo que no había forma de que el joven resultara quemado por una acción de uno de estos uniformados.

Según explicó, en hechos que para él fueron confusos el joven terminó con la espalda en llamas. El testigo indicó que no tiene claro cómo se le quemó la espalda al joven.

El parte médico

No obstante, debido a la complejidad de las lesiones, el joven fue puesto en remisión a la unidad de quemados, siendo aceptado ese mismo día por el Hospital Internacional de Colombia, HIC, ubicado en Piedecuesta, Santander. En el Hospital Internacional de Colombia no hubo un pronunciamiento oficial sobre el tema.

