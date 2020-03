Falso: Malabar no hizo comunicado advirtiendo presencia de contagiada por COVID-19

El falso comunicado, publicado y replicado el martes 17 de marzo en redes como Instagram, Facebook y Twitter, simulaba ser escrito y publicado por Malabar Disco. En este se afirmaba que todos los asistentes a este establecimiento y aledaños serían llamados para presentarse a las autoridades competentes, por posible contagio del COVID-19.

La imagen contenía los logos de varios establecimientos comerciales de Cabecera, incluyendo uno que no tiene relación alguna con los propietarios de Malabar.

En la publicación se afirmaba que testigos vieron a la joven departiendo en estos establecimientos, una vez arribó de España.

Esto causó revuelo entre los jóvenes de la ciudad y prendió la alerta entre las personas que hicieron presencia ese día, por lo que la imagen fue rápidamente compartida en redes y se viralizó.

Lo que dice Malabar Disco

La respuesta por parte de la discoteca no se hizo esperar y en horas de la tarde ya había un comunicado oficial, el cual desmentía los señalamientos.

El mensaje publicado en el post de respuesta enfatizaba que: “Existen personas mal intencionadas que en estos días de emergencia sanitaria desean causar pánico y a su vez dañarnos. Los invitamos a leer muy bien las noticias y comunicados que están rotando en las redes sociales sobre el COVID-19; siempre diríjanse a fuentes certificadas y de gran credibilidad”.

Vanguardia se comunicó con Malabar Disco para obtener una respuesta. Ellos manifestaron que en sus redes sociales explicarían lo sucedido y desmentirían el falso comunicado. Además, dejaron claro que ellos no fueron los autores de la publicación. No dieron más declaraciones sobre el tema.

‘Fake News’, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com. También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.