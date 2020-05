$!Fátima: un intercambiador de adiciones, dudas y retrasos

A finales del 2019, las salientes administraciones del alcalde de Floridablanca Héctor Mantilla y el Gobernador Didier Tavera inauguraron con ‘bombos y platillos’ el intercambiador vehicular de Fátima. A pesar de las fotos, las luces y las declaraciones a la prensa sobre su “deber cumplido”, hoy cinco meses después del acto protocolario, la megaobra, que suma $67 mil millones de inversión, aún no está en funcionamiento.

Mientras la comunidad florideña reclama por los perjuicios causados por las demoras en la obra, una disputa en redes sociales entre el exalcalde Héctor Mantilla y el exsecretario de Planeación de la administración Tavera, Mauricio Mejía, evidenció que algo pasó en la construcción de este puente que no supieron los santandereanos y que llevó a sus adiciones y retrasos.

El Intercambiador de Fátima es una obra que fue planeada para ayudar a mejorar el flujo vehicular en la intersección vial que une la Transversal Oriental con las vías a El Reposo, Zapamanga y Altoviento.

¿Quiénes están detrás de Fátima?

Aunque ambas administraciones asumieron en partes iguales el costo de la obra, la entidad encargada de contratar la construcción del intercambiador fue la Alcaldía de Floridablanca, mientras la Gobernación asumió la interventoría del contrato.

La veeduría cuestionó que en los prepliegos de la licitación no se presentaba ningún documento técnico de los proyectos que indicara la magnitud de las obras, ya que en el Secop no se encontraban ni siquiera los planos más representativos; era casi una propuesta “a ciegas” sobre unas cantidades específicas.

“La obra la ejecuta Miller Castaño y Mauricio Moreno, pero la gestión la hizo Fredy Anaya”. La afirmación la hace una fuente que participó del proceso de construcción del intercambiador y que habló bajo la condición de preservar su identidad. Según ella, la gestión del excongresista consistió en ayudar a que se adjudicara la obra a su círculo cercano, pero no tuvo nada que ver con su ejecución.

Lo que mal comienza...

Aunque el contrato se firmó en diciembre del 2017, las obras no comenzaron a ejecutarse sino cuatro meses después, debido a demoras de la Gobernación de Santander para contratar la interventoría.

Sorpresivamente, la Gobernación se demoró muchísimo en la licitación de la interventoría y cuando la licita, la licita por menos tiempo, solo por un año, y ese es el agravante que impide que hoy se puedan reanudar los contratos.

Héctor Mantilla, exalcalde de Floridablanca.

Por su parte, Mauricio Mejía, secretario de Infraestructura de Santander para la fecha, encargado de la contratación de la interventoría, reconoció que aunque sí hubo demoras, los retrasos no superaron dos meses.

Según Héctor Mantilla, “pese a que el Alcalde (Miguel Moreno) tiene la plata, si las interventorías no tienen adicionado el plazo y la plata, pues Miguel no puede reanudar las obras”.

“El proceso de la interventoría se demoró, porque hubo 12 oferentes y estaba tan reñido que hasta el final el quinto en el orden de elegibilidad tenía opción de quedarse con el contrato. El oferente que iba ganando fue acusado de haber presentado una certificación inexacta, nos tocó corroborar esa información con el Área Metropolitana de Barranquilla, dicha certificación llegó un mes después y ahí sí pudimos adjudicar”, explicó Mejía.

Mauricio Mejía Abello, exsecretario de Infraestructura de Santander

“El puente se iba a caer”

“El puente se iba a caer”, afirmó la fuente que participó de la construcción. “El constructor arranca a construir, sin revisar los diseños, porque no quiere gastar más en revisarlos. Ahí es donde se da el problema. Cuando la obra está ejecutándose y se procede a retirar la formaleta que sostiene el puente sur, se evidencia que la estructura va a colapsar. Ahí el constructor se da cuenta, pide revisar los diseños, porque se está construyendo según lo que dicen los planos, y se da cuenta que los diseños estaban mal”.

A pesar de estas afirmaciones, el exalcalde Héctor Mantilla desmintió dicha versión. “Esas son unas versiones que salieron a la luz pública a principio del año pasado por parte de unos enemigos viscerales del proyecto en las que aseguraban que el puente se iba a caer, pero eso es totalmente falso. Nosotros demostramos que eso no era cierto, nunca pasó. El verdadero retraso que me impidió a mí poder inaugurar la obra fue que la Gobernación el año pasado se demoró en adicionar los recursos (de la interventoría)”.

Una auditoría desconocida

“El análisis del efecto de la torsión en la viga teniendo en cuenta que con la magnitud del torso de aproximadamente 780 toneladas era necesario ya que superan lo establecido en la norma. No se muestran planos a riostra o diafragma en el punto medio de la luz de la viga en contravía de lo expuesto”

Agrega el informe de auditoría

“Nunca se nos informó ni por la interventoría ni por el contratista. Es un tema que si se dio no fue oficial y quisiéramos saber cuáles fueron las empresas que conceptuaron eso. Todo estuvo en el marco del desarrollo normal de las obras, que como todas las obras pueden tener complicaciones, pero siempre son solucionadas”, acotó Mantilla.

“Aunque es muy complicado dar un concepto sin tener todos los datos completos: planos, visita de obra, entre otras... en primera impresión lo que ese informe indica es que definitivamente hubo problemas en el proceso constructivo, partiendo que el diseño no fue idóneo”, señaló Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

“Falló porque es un puente curvo, la inercia del puente no está en el centroide. Por estar en curva su peso no era central y la cantidad del peso que tenía hizo que el puente se fuera hacia atrás. Por eso el puente trató de hacer un giro en reversa, de milagro no se cayó”, señaló otro ingeniero quien pidió reserva.