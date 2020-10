Al comienzo de la pandemia, María Claudia Peñuela, exseñorita Santander, se vio envuelta en una polémica por, supuestamente violar las medidas sanitarias mientras estaba contagiada de COVID-19 y alojada en un hotel de Bucaramanga.

Cabe recordar que la exreina fue citada virtualmente por la Fiscalía General de la Nación, con solicitud de medida de aseguramiento, por el supuesto delito de violación a norma sanitaria en concurso de propagación de epidemia, artículos 368 y 369 del Código Penal.

Sin embargo, esta semana se conoció que la Fiscalía archivó el proceso penal. “Con la decisión quedó demostrado que no violé ninguna medida n contagié a nadie con COVID-19, contraria a la versión del hotel que cuando supo la situación de mi cntagio me trató de manera discriminatria, como presión para que saliera del lugar, sabiendo que no tenía a dónde ir, a lo que nunca accedí, inventaron tantas mentiras que llevaron a este problema con la Fiscalía”, le manifestó la exreina a Blu Radio.

Según la investigación, Peñuela Cornejo llegó de España y no habría guardado los 14 días de aislamiento obligatorio, contemplados para las personas que llegan del extranjero.

Desde que la reconocida exreina regresó a Bucaramanga y se hospedó en el hotel, se activaron las alarmas en la ciudad.

Allí, según la Gerencia del hotel, se solicitó la presencia de la empresa que les presta el servicio de salud ambulatorio a los huéspedes para que le practicaran las pruebas de rigor.

Tal equipo médico le prescribió a ella de manera inmediata el aislamiento preventivo, dada su procedencia ibérica.

Continuando con el protocolo y la rigurosidad del caso, el hotel contactó a la Secretaría de Salud para la revisión médica de la huésped y le practicara la prueba para el COVID-19.

Luego la misma paciente confirmó que el resultado había sido “positivo”.

Desde mediados de marzo comenzó un primer litigio que enfrentó a las directivas del hotel con la huésped, quien recurrió a una acción de tutela para exigir el respeto por el derecho a la vida y a la debida atención.

Peñuela Cornejo, en un comunicado enviado al Presidente de la República y en general a los medios de comunicación, siempre argumentó que debió quedarse en el hotel cuando llegó a la ciudad, “aún sin saber que tenía el virus”, por prevención, ya que sus padres son mayores de 70 años.

“No puedo cumplir el plan de aislamiento porque mi padre tiene 91 años y mi madre 73, luego son personas de alto riesgo; máxime que el primero está gravemente enfermo y los vecinos ya conocen mi antecedente y van a impedir mi llegada a ese sitio”, detalló en su comunicado.

Según la decisión de la Fiscalía, “no existe evidencia alguna que nos permita afirmar que la señora María Claudia Peñiela haya incurrido en el delito de violación de medidas sanitarias y no es cierto que sabiendo que tenía covid, se hospedó en un hotel de cinco estrellas en Bucaramanga.

“Quedó demostrado en esta investigación que ella cuando llegó al país procedente de España no presentaba ningún síntoma que pudiera inferirse que tenía el virus y sí se hospedó en un hotel, fue precisamente porque no podía quedarse en la residencia de sus padres, puesto que son personas en estado de vulnerabilidad, ya que son de la tercera edad, mayores de 70 años y con enfermedades de base y no era conveniente permanecer allá”.

Tras conocerse la decisión, la exreina afirmó que "al haber la Fiscalía archivado el proceso es prueba de que mi versión siempre fue cierta. Nunca violé medidas sanitarias ni contagié a nadie, contrario a la versión del hotel Dann Carlton. Cuando supo de mi situación, el gerente del hotel Dann, Héctor Cristancho, me trató de manera discriminatoria, como presión para que saliera del hotel Dann sabiendo que no tenía a dónde ir, a lo que nunca accedí. Pero para lavar su mala imagen, el hotel Dann y la Anato inventaron tantas mentiras, lo que conllevó a este problema con la Fiscalía. Gracias a Dios la justicia llega y gracias a la Fiscalía creo en la justicia colombiana. Un agradecimiento muy especial a Abelardo de la Espriella, Daniel Peñarredonda y Wendy López".