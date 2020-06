¿Fotomultas en Floridablanca volverán después del 25 de junio?

Un documento firmado el pasado 25 de abril entre la directora de Tránsito y Transporte de Floridablanca (Dttf), Eva del Pilar Plata Sarmiento, y el representante legal de la Sociedad Infracciones Electrónicas de Floridablanca (IEF), Luis Roberto Ordóñez, deja claro que el próximo 25 de junio podría reiniciar la operación de las cámaras de foto-detección en este municipio.

En esta fecha, según lo acordado, se acabaría la prórroga de suspensión de mutuo acuerdo del contrato de concesión número 162 de 2011, mediante el cual se autorizó la detección de infracciones por medios electrónicos.

Sin embargo, en los artículos siguientes de dicha acta se deja claro que previo al cumplimiento del plazo de suspensión, las partes se reunirán para determinar de común acuerdo la reactivación de las cámaras de foto-detección, prorrogar la suspensión de la operación de los dispositivos que tantos dolores de cabeza les causaron a los conductores, o establecer los términos de una nueva prórroga del acuerdo suspensivo vigente.

Frente al tema, el alcalde Miguel Ángel Moreno consideró que es poco probable que las fotomultas regresen el 25 de junio, como se viene especulando a raíz de ese documento, teniendo en cuenta que la suspensión del contrato se ha venido prorrogando en diferentes momentos y el objetivo es que así siga hasta que se tenga una decisión jurídica definitiva.

“Desde 2018, el contrato ha surtido suspensiones desde el momento en el que se hizo la conciliación extrajudicial, hasta tanto exista una terminación definitiva del contrato. No podemos decir que se van a reanudar las fotomultas. Los plazos establecidos son más de índole jurídico, es decir, un contrato no puede quedar suspendido sin plazo, por normativa de la contratación estatal; entonces, por eso, se van haciendo suspensiones periódicas”, explicó el mandatario local.

No obstante, Moreno subrayó que no es la primera vez que se le pone fecha de terminación. “Desde el 24 de abril de 2018 (cuando se desarrolló la audiencia de conciliación ante la Procuraduría General de la Nación) ha tenido suspensiones periódicas de seis meses, de cuatro meses, de dos meses, siempre de acuerdo con el concepto jurídico que se vaya adelantando hasta tanto se concrete una terminación definitiva”, indicó.

Con respecto a la operación de la cámaras, el Alcalde de Floridablanca precisó que se mantendrán apagadas porque no se ha adelantado ninguna habilitación por parte del Ministerio de Transporte; por tanto, no se podrían encender de un momento a otro como se está especulando. De hecho, aclaró que para renovar el permiso se tendría que contar con la aprobación del Municipio.

El capítulo no se ha cerrado

Esta situación deja en evidencia que el trámite jurídico aún continúa. Incluso, se mantienen en vilo cerca de 10 años que le restan al polémico contrato porque frente a los diferentes trámites para ponerle ‘tatequieto’, la concesión solo ha podido ejecutar cinco años.

En junio de 2018, cuando se creía que por fin todo iba a acabar, el Tribunal Administrativo de Santander improbó la conciliación prejudicial entre Infracciones Electrónicas de Floridablanca y Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, Dttf, mediante la cual se pretendía dejar sin efectos el contrato que le daba ‘vía libre’ a la operación del sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito.

Es esa audiencia de conciliación realizada en la Procuraduría General de la Nación, la firma concesionaria aceptó liquidar el contrato y recibir $12.000 millones de los $96.424 millones que reclamaba al Municipio como indemnización por perjuicios causados.

Este dinero quedó de cancelarse con el pago de las sanciones que están pendientes a la fecha, en un plazo inferior a 36 meses.

De acuerdo con un experto en la materia, el Tribunal al no dar el aval, dio por terminado el trámite de conciliación y ante esta decisión no se admiten recursos ni aclaraciones por ninguna de las partes.

Asimismo, especificó que algunas de las razones que se tuvieron en cuenta para esta decisión tienen que ver con que el apoderado de la Dttf, durante la audiencia de conciliación del 24 de abril de 2018, no se encontraba facultado para aceptar la forma de pago.

Otro de los puntos que habría jugado en contra es que los $12 mil millones que se le entregarían a IEF no se encontraban debidamente justificados y tampoco se aportaron las pruebas para acreditar o certificar la disponibilidad presupuestal.

En el documento del Tribunal, también se dejaba claro que con la conciliación no se suspendían todas las prestaciones del contrato, sino de una particular, persistía el vínculo jurídico entre las partes, con base en el cual las partes acuerdan que en el lapso de seis meses fijados en la hoja de ruta se efectuaran reuniones necesarias y trabajos conjuntos para que el cambio de esquema de operación no afecte a la entidad de tránsito y transporte de Floridablanca.

De igual manera se advirtió que no estaba determinado, de manera cuantitativa y cualitativa la relación e inventario de los equipos adquiridos por el concesionario de las fotomultas.