Fuertes críticas a notario tras video de mujer peleando para que la atendieran en Bucaramanga

El video se hizo viral y las críticas fueron contra el notario, su ausencia y la nula respuesta de atención a la usuaria.

“Salí de mi casa a las 3:00 de la mañana. Vivo en una vereda y son cinco horas de camino. No he comido nada. Dejé a mi hijo solo en la casa para venir a hacer la vuelta. Y el notario no está acá. Tienen a toda esta gente acá esperando”, dijo la mujer con la voz entrecortada.

En el video también se oyen reclamos de otros usuarios quienes aseguran que ‘no es justo’ y califican de ‘grosería’ la mala atención en la notaría y la ausencia del notario.

“La señora tiene toda la razón, viene de una vereda, pobrecita, no aguanta más, está desde las 11:00 de la mañana, el notario dónde está”, cuenta una testigo del hecho.

Sobre el hecho, la superintendente de Notariado y Registro, Fernanda García, respondió que el servicio se vio afectado por 25 minutos porque el notario se estaba vacunando.

“Me comuniqué con el notario 5 de Bucaramanga, quien manifestó que la causa de la demora entre 20 y 25 minutos fue porque estaba recibiendo la segunda dosis de Pfizer de la vacuna contra el COVID - 19”, dijo la funcionaria.

En un video publicado por el notario 5 de Bucaramanga Marco Tulio Sinisterra aseguró que salió de la oficina pasada la 1:00 de la tarde y volvió a las 2:30 de la tarde pues, asegura, tenía programada una cita para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Me retiré a 1:15 p.m., horario que no es de atención al público, con el fin de aplicarme la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, fui a la clínica Coomeva ubicada en la carrera 34 con 42 y llegué a la notaria a las 2:30 p.m.”, dijo el notario.

Sinisterra pidió comprensión y aseguró que siempre ha cumplido su trabajo a cabalidad.

“No me ausenté porque me dio la gana, me estaba aplicando la vacuna”, enfatizó.